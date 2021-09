L’émission I Know What You Did l’été dernier arrive sur Amazon Prime

Les fans de films slasher des années 90 sont sur le point de découvrir une nouvelle série passionnante basée sur un classique. Une émission Je sais ce que vous avez fait l’été dernier se dirige vers Amazon Prime Video juste à temps pour Halloween.

La nouvelle série adoptera une nouvelle approche de l’histoire filmée pour la première fois en 1997, qui était elle-même basée sur un roman de 1973… et elle est produite par le maître de l’horreur James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring, Malignant).

Avant le lancement de l’émission Je sais ce que vous avez fait l’été dernier, voici tout ce que nous savons, de qui est impliqué, quand et où le regarder, à comment il s’intègre avec les films existants.

Qu’est-ce que je sais ce que vous avez fait l’été dernier?

I Know What You Did Last Summer est une adaptation du roman de 1973 du même nom de Lois Duncan. C’est aussi une adaptation du classique du slasher pour adolescents de 1997 avec Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar et Ryan Phillipe.

L’histoire suit un groupe d’adolescents qui ont accidentellement renversé un jeune homme dans leur voiture alors qu’ils rentraient chez eux après une fête. Craignant ce que l’événement fera à leur avenir, les quatre amis jurent de le garder secret, fuyant la scène. Mais l’année suivante, ils commencent à recevoir des notes cryptiques de quelqu’un qui sait ce qu’ils ont fait et les chasse un par un.

Le film de 1997 change l’identité du tueur et fait en sorte que l’histoire suive des conventions de slasher pour adolescents plus typiques que le roman, comme demander au tueur de porter un imperméable et de tuer ses victimes avec un crochet. Cela correspondait en grande partie au nouvel intérêt d’Hollywood pour les slashers à la suite du succès de Scream de l’année précédente. (I Know What You Did Last Summer a même été écrit par le scénariste de Scream Kevin Williamson.)

Le nouveau spectacle I Know What You Did l’été dernier

On ne sait pas dans quelle mesure la nouvelle série s’en tiendra au livre ou au film comme source principale.

Je sais ce que vous avez fait l’été dernier revisitera une prémisse familière avec de nouveaux rebondissements.

Selon Amazon, “Je sais ce que vous avez fait l’été dernier est une version moderne du film d’horreur à succès de 1997 qui honore la même prémisse effrayante… Un an après l’accident de voiture mortel qui a hanté leur soirée de remise des diplômes, un groupe d’adolescents se retrouvent liés ensemble par un sombre secret et traqué par un tueur brutal. Alors qu’ils essaient de reconstituer qui est après eux, ils révèlent le côté obscur de leur ville apparemment parfaite – et eux-mêmes. Tout le monde cache quelque chose, et découvrir le mauvais secret pourrait être mortel. »

Une nouvelle tournure de l’histoire sera la façon dont le mystère du tueur chassant les adolescents est traité. “Chaque épisode a un point de vue différent sur ce qui s’est passé cette nuit-là, avant l’accident”, a déclaré la showrunner Sara Goodman lors du panel Comic-Con@Home d’Amazon. “[That] il sera beaucoup plus difficile de savoir qui est après eux.

Quand et où peut-on le regarder ?

L’émission I Know What You Did Last Summer sera diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video dans le monde entier dans plus de 240 pays et territoires.

Les quatre premiers épisodes de la saison de huit épisodes seront disponibles en une seule fois le 15 octobre. Les quatre épisodes restants seront diffusés chaque semaine les vendredis suivants.

La finale de la saison est fixée au 12 novembre.

Amazon n’a pas encore révélé si une deuxième saison est prévue.

Qui est impliqué ?

Vous trouverez ci-dessous une liste des stars de l’émission I Know What You Did Last Summer, ainsi que les personnages qu’elles incarneront :

Madison Iseman comme Lennon/Allison Bill Heck comme Bruce Brianne Tju comme Margot Ezekiel Goodman comme Dylan Ashley Moore comme Riley Sebastian Amoruso comme Johnny Fiona Rene comme Lyla Cassie Beck comme Courtney Brooke Bloom comme Clara

La série est écrite par la showrunner Sara Goodman. L’exécutif de Goodman produit aux côtés de Neal H. Moritz et Pavun Shetty, Erik Feig, Peter Guber, James Wan d’Atomic Monster, Michael Clear et Rob Hackett, Craig William Macneill et Shay Hatten.

Craig William Macneill a réalisé le premier épisode, mais Amazon n’a pas encore révélé les réalisateurs des sept autres épisodes.

I Know What You Did Last Summer est produit par Amazon Studios et Sony Pictures Television.

Comment la série Je sais ce que tu as fait l’été dernier s’intègre-t-elle dans la franchise cinématographique?

Le 1997 Je sais ce que tu as fait l’été dernier a déjà engendré deux suites.

Un an seulement après la sortie de l’original, I Still Know What You Did Last Summer est sorti. Dans ce document, Julie, qui a survécu aux événements du premier film, remporte un voyage tout compris dans une station balnéaire au Brésil. Mais elle se rend vite compte que la station est un piège une fois arrivée. Le tueur est de retour et prêt à finir ce qu’il a commencé. La suite n’a pas eu autant de succès que l’original, mais une autre entrée dans la franchise a reçu le feu vert (beaucoup plus tard) en 2006.

La vidéo directe Je saurai toujours ce que vous avez fait l’été dernier se qualifie à peine comme une suite. Avec une toute nouvelle distribution, le film voit des personnages complètement différents traqués par un tueur accro après avoir dissimulé une mort accidentelle. Le tueur est le même, mais il s’agit en fait d’un remake du film précédent dans un nouveau cadre.

Une nouvelle approche

La nouvelle série I Know What You Did Last Summer est un redémarrage de la franchise. D’après les déclarations officielles d’Amazon, il ne devrait pas se dérouler dans le même univers narratif que les films précédents. Au lieu de cela, il raconte la même histoire d’une manière nouvelle.

“J’ai mis de petits œufs de Pâques tout au long de la saison pour ces fans inconditionnels”, a déclaré Sara Goodman, mais le spectacle existe en soi et ne nécessite aucune connaissance préalable des films.

Goodman a également laissé entendre que la série essaierait de rompre avec certains tropes slasher. « Le roman était de son temps, et le film était vraiment de son temps, et je voulais faire un spectacle qui soit de cette époque. Et donc, personne n’est juste un sportif. Personne n’est juste une fille intelligente. Personne n’est juste une garce. Les gens sont vraiment superposés, et chacun a des parties différentes d’eux-mêmes qu’ils montrent à différentes personnes à différents moments. Ils sont beaucoup plus diversifiés et plus compliqués, et je pense que le casting est très représentatif de ces personnages plus profonds et superposés. »

C’est ce que nous savons sur Je sais ce que vous avez fait l’été dernier, qui arrivera sur Amazon Prime Video en octobre.

