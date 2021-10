L’émission la plus étrange de Netflix est de retour avec une nouvelle saison

Sortir en 2021 peut être une compréhension difficile, obligeant les célibataires à faire de grands efforts pour trouver une relation. L’une des tentatives les plus drastiques est vue dans l’émission de téléréalité démente de Netflix, Sexy Beasts, dans laquelle les candidats ont des rendez-vous tout en étant habillés de costumes et portant des prothèses complètes qui les font ressembler à des animaux et à d’autres créatures plus étranges.

Netflix espérait clairement capitaliser sur le crochet « à vue invisible » de Love Is Blind, mais a décidé de passer à un crochet encore plus étrange. Sexy Beasts est en fait basé sur une émission de télé-réalité britannique qui n’a duré qu’une seule saison en 2014. Bien qu’il y ait quelque chose d’admirable dans la prémisse – faire sortir quelqu’un de l’équation lors de la recherche d’un partenaire – Sexy Beasts est certainement plus une offre lowbrow en termes de Netflix Originals. De manière hilarante, la bande-annonce de la saison 2 capitalise sur cette critique, mettant en vedette des lignes des critiques panoramiques de la série.

La deuxième saison est tombée le 7 octobre et les téléspectateurs sur Twitter avaient définitivement des opinions sur l’émission de téléréalité. « Sexy Beasts est la pire émission de rencontres au monde, mais je veux juste savoir combien de temps ils doivent être maquillés », a tweeté un téléspectateur.

SEXY BEASTS de Netflix est beaucoup plus intéressant si vous imaginez que c’est vraiment une émission de rencontres pour les méchants des films d’horreur. pic.twitter.com/xZVlxyujvH – Votre Bibbs est une pièce fermée et seul j’ai la clé (@WilliamBibbiani) 10 octobre 2021

Sexy Beasts a également fait l’objet de critiques en raison du fait qu’il s’agit d’une émission sur l’élimination de l’apparence de l’équation des rencontres, mais ils ne font toujours que des personnes minces et conventionnellement attrayantes. « sans avertissement, netflix a fait une deuxième saison de bêtes sexy », a tweeté un fan, auquel quelqu’un a répondu, « omg complot twist, ils sont tous maigres et conventionnellement chauds. »

Bêtes sexy et où les trouver pic.twitter.com/iWMG1Ha5IO – Eva Bush (@edgyreggie88) 10 octobre 2021

« Il y a déjà une nouvelle saison de Sexy Beasts ??? » a tweeté la journaliste Kierra Cotton, ce qui est une bonne question étant donné que la saison 1 n’est sortie qu’en juillet de cette année. « Si je suis honnête, si j’avais la chance d’aller à 100% sur Sexy Beasts, je pense juste que ce serait une expérience amusante », a tweeté un téléspectateur honnête.

Quelqu’un d’autre a vu « Sexy Beasts » sur Netflix…😭 quel spectacle – Mme fantastique🪐 (@mrsfantasticc) 10 octobre 2021

« Sexy Beasts est un spectacle tellement brillant. Il est conçu pour forcer les gens à tomber amoureux à cause de leur personnalité plutôt que de leur apparence, mais aucun des candidats n’a de personnalité et ils sont tous sexy. Quelle tournure », a plaisanté un autre téléspectateur. Les deux saisons de six épisodes de Sexy Beasts sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.