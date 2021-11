L’émission la plus folle de Netflix revient et les fans de Netflix n’arrêtent pas d’en parler

Netflix a surpris les fans avec une deuxième saison de Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, mais jusqu’à présent, ils ne semblent pas reconnaissants. Les réponses à la nouvelle série originale de Netflix ont été mitigées, de nombreux critiques la qualifiant de superflu et d’égoïste. Ils expriment leurs critiques sur les réseaux sociaux.

Tiger King 2 est composé de nombreuses séquences inutilisées du tournage de la saison 1, avec une nouvelle documentation ajoutée pour faire bonne mesure. Il comprend des entretiens avec Joe Exotic depuis la prison et explique les derniers développements, notamment la fermeture de son zoo et les travaux de conservation en cours de Carole Baskin. Il vérifie de nombreux autres acteurs clés du documentaire original, notamment Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover et James Garretson, mais les fans semblent penser qu’ils n’avaient pas besoin de plus de ce monde farfelu.

Tiger King 2 est sorti le mercredi 17 novembre avec seulement cinq épisodes contre 8 dans la saison 1. Les nouveaux épisodes n’ont reçu aucune contribution de Baskin qui poursuit en fait Netflix et Royal Goode Productions pour son interprétation dans la première saison. Cela laissait peu de place à des mises à jour aussi choquantes que la première saison, et le peu qu’il y avait ne pouvait pas contenir de documentaire.

Au lieu de cela, de nombreux fans partagent les faits saillants sur les réseaux sociaux et se demandent s’ils valaient la peine de faire une toute nouvelle saison. Faites défiler vers le bas pour un aperçu des réactions à Tiger King 2, mais avertissement juste: il y a des spoilers à venir.

Non Joe

Joe Exotic a rendu le spectacle divertissant sans lui, je ne pense pas que ce soit bon. pic.twitter.com/gb97j7oxfw – (@OboiJon) 17 novembre 2021

Certains fans ont déclaré qu’Exotic lui-même avait apporté tout le facteur de divertissement à Tiger King, pour le meilleur ou pour le pire. Comme il ne pouvait pas être autant dans la nouvelle saison, ils n’ont pas trouvé cela attirant.

Quarantaine

Juste besoin d’un autre verrouillage maintenant 😂 https://t.co/4UU0IoMoZ7 – Jack Rowley (@JackRowley7) 18 novembre 2021

je vais jeter le roi tigre et me dire « putain j’espère que ce truc de covid ne durera pas plus de 2 semaines » – brendan murphy (@brendan905) 19 novembre 2021

Depuis la création de Tiger King en mars 2020, il est inextricablement lié à COVID-19 et au premier cycle de distanciation sociale dans l’esprit de nombreux fans. Seuls les souvenirs associatifs les éloignaient de la nouvelle saison.

Don Lewis

Tiger King 2: mentionne avec désinvolture que Don Lewis était un pédophile et probablement tué par la famille d’un enfant costaricien.

Aussi Tiger King 2 quelques secondes plus tard : Justice pour Don Lewis ! Carole est le méchant et a probablement tué Don ! #TigerKingSeason2 pic.twitter.com/raoNqfBc8P – Jeff (@JeffLuongo) 17 novembre 2021

J’aimerais parler de la façon dont tout le monde dans Tiger King veut parler de qui a tué Don Lewis et non du fait qu’il était un pédophile touriste sexuel qui a fantôme tout le monde pour le Costa Rica ?! #TigerKing2 pic.twitter.com/20rfVu3vWm — T ️ (@crazy_tierney) 18 novembre 2021

Ceux qui ont regardé Tiger King 2 ont dit qu’ils commençaient à avoir l’impression qu’ils ne pouvaient pas faire confiance aux cinéastes pour cadrer objectivement le récit de la disparition de Don Lewis.

Réticent

moi étant aspiré à regarder le roi tigre pic.twitter.com/KgONczHgSG – megan 🎄 (@megancox) 17 novembre 2021

J’ai hâte de voir cette épave de train. Vous tous qui dites que vous réussirez ne faites que mentir à Internet. – Abiola G 🇹🇹 (@real_abiola) 17 novembre 2021

Certains fans ont reconnu que la deuxième saison n’était pas nécessaire, mais ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas résister à la regarder de toute façon.

Cardi B

Est-ce qu’ils… ont Twitter en prison ? Je demande vraiment – Netflix (@netflix) 28 octobre 2021

Certains fans s’attendaient à entendre parler de Cardi B dans Tiger King Saison 2 à cause d’un récent tweet où elle semblait recevoir une note manuscrite de Joe Exotic.

Activisme

Je pense que nous avons appris que l’équipe de production ne se soucie vraiment pas du sort des grands félins ? Voici ce que nous pouvons réellement faire. https://t.co/i9J9ApbBPn – Kimberly Ruohio (@KimInTime) 16 novembre 2021

De nombreux fans ont discuté des moyens de faire passer leur fandom Tiger King au niveau supérieur avec un véritable activisme pour la conservation des animaux.

Valoir la peine

J’ai pensé la même chose jusqu’à 17 minutes dans le premier épisode. Il y a certainement plus de merde étrange pour être diverti et choqué. – Chargement du cheminement… (@stealthmode1) 18 novembre 2021

Enfin, certains encourageaient les sceptiques à donner une chance à la série, promettant que cela porterait ses fruits dès le premier épisode. Tiger King 2 est maintenant en streaming sur Netflix.

