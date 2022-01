L’émission la plus populaire sur Disney Plus en 2021 va vous choquer

2021 a été une année énorme pour le service de streaming Disney Plus. En plus de lancer les cinq premiers spectacles de Marvel Studios, Disney a également lancé quatre nouveaux films sur Premier Access, a poursuivi l’histoire de The Mandalorian dans The Book of Boba Fett et a ravi les fans des Beatles avec le grand nouveau documentaire de Peter Jackson, Get Back. 2022 est peut-être encore plus important pour le service, mais avant d’aller de l’avant, cela vaut la peine de regarder en arrière. Par exemple, avez-vous une idée de la série la plus populaire sur Disney Plus en 2021 ? Voici un indice : cela n’avait rien à voir avec Star Wars ou Marvel.

Les Simpson ont dépassé Disney Plus en 2021

Tout au long de l’année, le site Web What’s On Disney Plus a suivi chaque jour les émissions les plus populaires apparaissant sur la liste des tendances de l’application. À l’aide de ces données, le site a dressé sa liste des émissions les plus diffusées sur Disney Plus en 2021. Ce ne sont pas des statistiques officielles, mais elles offrent une perspective intéressante sur ce que les gens regardent sur le service de streaming. Voici le top 10 mondial :

Les Simpsons

Maison de Mickey Mouse

bleu

Jessie

Loki

Le Mandalorien

WandaVision

Et qu’est-ce qui se passerait si…?

L’anatomie de Grey

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver

Je vais prendre des risques et supposer que ce ne sont pas les dix émissions que vous auriez choisies. Du moins pas dans cet ordre. D’une part, il n’est sincèrement pas surprenant que les émissions pour enfants dominent régulièrement la liste des tendances. Les parents attesteront que les enfants peuvent s’asseoir devant une télévision toute la journée lorsqu’ils en ont l’occasion. De plus, il y a beaucoup plus d’épisodes de Bluey à se gaver que WandaVision ou Loki.

Mais le fait que Les Simpson semblent être l’émission la plus populaire sur Disney Plus surprendra de nombreux abonnés. Si vous n’êtes pas un fan de la sitcom la plus ancienne de tous les temps, vous n’avez peut-être même jamais diffusé un seul épisode de la série. Vous êtes apparemment en minorité, car même maintenant, l’émission est quatrième sur la liste des tendances, juste derrière de nouveaux contenus comme Encanto et The Book of Boba Fett. L’acquisition des 32 saisons des Simpsons n’a certainement pas été la principale impulsion derrière l’accord de 71 milliards de dollars de Disney avec Fox, mais cela semble porter ses fruits de manière importante.

Quelle est la prochaine étape pour Disney Plus en 2022

Avec des centaines d’épisodes disponibles en streaming, Les Simpson continueront probablement d’éclairer les charts au cours des prochaines années sur Disney Plus. Nous aimons tous nous gaver de séries de longue durée, et même si vous combinez chaque saison de The Office, Friends et Seinfeld, vous ne seriez toujours pas près d’égaler le volume des Simpsons. De plus, Disney continue de créer de nouvelles offres spéciales sur le thème des Simpsons pour célébrer ses prochaines sorties, ce qui garde le spectacle frais dans nos esprits.

Bien sûr, les Simpsons ne sont pas la seule raison pour laquelle les gens restent abonnés à Disney Plus. En 2022, Marvel apportera au moins huit nouveaux films et émissions au service de streaming. Ceux-ci incluent Eternals, Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor: Love and Thunder, Mme Marvel, Moon Knight, She-Hulk, The Guardians of the Galaxy Holiday Special et I Am Groot.