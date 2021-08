L’émission “Le Seigneur des Anneaux” d’Amazon fait un énorme changement dans la saison 2

Amazon a terminé le tournage de la première saison de sa série Le Seigneur des Anneaux plus tôt ce mois-ci. Avec son budget de 465 millions de dollars, Amazon a produit la saison de télévision la plus chère de tous les temps. La post-production est maintenant en cours en Nouvelle-Zélande et Amazon a annoncé que la série fera ses débuts sur Prime Video le 22 septembre 2022. Mais même avec la saison 1 dans plus d’un an, les nouvelles de la saison 2 du Seigneur des Anneaux ont déjà commencé. pour se frayer un chemin en ligne.

La saison 2 du Seigneur des Anneaux déménage au Royaume-Uni

Dans un communiqué de presse cette semaine, Amazon a révélé que la deuxième saison de l’émission serait tournée au Royaume-Uni. La Nouvelle-Zélande était bien sûr l’endroit où Peter Jackson a filmé la trilogie originale du Seigneur des Anneaux ainsi que Le Hobbit. C’est une approximation aussi proche de la Terre du Milieu de JRR Tolkien que n’importe quel pays de la planète. Selon Amazon, ce changement « s’aligne sur la stratégie du studio d’étendre son empreinte de production et d’investir dans l’espace de studio à travers le Royaume-Uni, avec de nombreuses séries et films d’Amazon Studios qui habitent déjà le Royaume-Uni ». Ces séries incluent Good Omens et Anansi Boys.

Voici Vernon Sanders, vice-président et codirecteur de la télévision chez Amazon Studios : « Nous voulons remercier le peuple et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour leur hospitalité et leur dévouement et pour avoir fourni à la série Le Seigneur des Anneaux un endroit incroyable pour commencer cette épopée voyage.”

Il a ensuite remercié la Commission néo-zélandaise du film, le ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi, Tourism New Zealand, Auckland Unlimited et d’autres pour leur collaboration avec Amazon sur la série originale. Néanmoins, ce soutien n’a pas été suffisant pour garder Amazon en Nouvelle-Zélande.

Tout le monde n’était pas ravi d’apprendre le changement de décor. Peu de temps après que Variety ait annoncé la nouvelle, Elijah Wood (Frodo Baggins) a offert sa réponse dans un tweet plutôt succinct :

🤦🏻‍♂️ https://t.co/rq6OES6zde – Elijah Wood (@elijahwood) 12 août 2021

De quoi parle la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon ?

On ne sait toujours pas grand-chose de l’émission. Selon Amazon, « la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Il se déroulera des milliers d’années avant les événements des livres.

JD Payne et Patrick McKay sont les showrunners et les producteurs exécutifs de la série. Ils sont rejoints par les producteurs exécutifs Lindsey Weber, Callum Greene, JA Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond et Sharon Tal Yguado. Wayne Che Yip, JA Bayona et Charlotte Brändström sont réalisateurs, tandis que Christopher Newman est producteur et Ron Ames est coproducteur.

