L’émission Mayweather Jr.-Paul suscite la controverse parmi les puristes de la boxe

L’émission que l’ancien champion invaincu des Etats-Unis sera à l’affiche aux premières heures de ce dimanche à lundi Floyd Maywather Jr. et le YouTubeur Logan Paul Il a soulevé une grande polémique parmi les puristes du sport, qui rejettent l’idée et qualifient ce type d’événement de mort pour la boxe.

Leur argument est qu’ils considèrent qu’avec ce type d’événement, seule l’image de ce sport est endommagée et qu’ils ne font que répondre aux attentes des deux participants d’obtenir de gros sacs économiques, sans aucun type de contribution sportive, en plus de tromper les fans.

Le spectacle aura lieu au Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Floride), le terrain de Dauphins de Miami de la Ligue nationale de football (NFL).

Mayweather Jr., un boxeur à la retraite de 44 ans montera sur le ring pour affronter le populaire YouTuber de 26 ans, qui, selon les critiques, n’est pas une représentation idéale de la boxe mais un bouffon, un produit de la nouvelle “culture indésirable”. qui est consommé quotidiennement à travers les réseaux sociaux.

Mais l’émission réunira deux personnalités populaires et divertissantes sur le ring, qui comptent des millions de followers sur les réseaux sociaux, garantissant pratiquement un pay-per-view financièrement réussi.

Il est clair que le spectacle aura peu de boxe, car si Mayweather Jr. n’utilisait qu’un minimum de ses capacités, il pouvait vaincre Paul en moins d’un épisode et a même mis son intégrité physique en danger pour le reste de sa vie.

Ce qui précède signifie que ce sera tout un “canular” et une “farce” que les autorités sportives de l’État de Floride autoriseront, ce qui les rend également directement responsables de la tromperie des fans et des consommateurs qui doivent être protégés par la loi.

Mayweather Jr. Il a un bilan de 50-0 en tant que boxeur professionnel, ce n’est donc un secret pour personne que tous les deux ont fait l’émission juste pour de l’argent, et qu’en seulement 24 minutes sur le ring, ils gagneront des millions de dollars, puisque le pseudo-combat bourse sera d’environ 50 millions. Une autre section qui sera aussi pleine d’obscurantisme et qui sera peu transparente et dans laquelle les autorités devraient intervenir.

Floyd Mayweather Jr. Il est le boxeur le plus vendu et le plus polarisant de cette génération. Logan Paul et son jeune frère, également boxeur Jacques Paul, attirent un nouveau public massif de téléspectateurs de la génération Z et de téléspectateurs des médias sociaux en raison de leur large public.

Les deux côtés attirent l’attention et c’est tout ce dont les promoteurs ont besoin pour monter l’événement, même s’ils utilisent le nom de boxe sachant que les dommages qu’ils font à l’image du sport sont irréparables.

