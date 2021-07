L’émission MNF “all-Manning” de Peyton et Eli sera soit incroyable, soit horrible au-delà de l’imaginable

Nous vivons à l’ère du commentaire alternatif, où un seul jeu peut être diffusé avec de nombreuses équipes d’annonceurs. C’est une façon amusante de faire découvrir à chacun ses goûts sportifs très spécifiques, mais je ne suis pas sûr que quelqu’un le veuille.

Il n’y a jamais eu un écart potentiel plus large dans la télévision sportive. Cela va soit être absolument incroyable, devenir le moyen idéal pour regarder Monday Night Football, mettant en vedette deux esprits brillants du football donnant un aperçu que personne d’autre ne peut – ou cela va être un désastre absolu.

La diffusion alternative est gérée par Omaha Productions, la société Peyton et Eli créée plus tôt cette année pour gérer leur incursion commune dans les médias. Il s’agit de leur nouvelle entreprise.

Pourquoi cela pourrait être génial

Croyez-le ou non, Peyton et Eli sont tous deux naturellement charismatiques. Les frères ont chacun hébergé Saturday Night Live dans le passé, montrant une compétence en matière d’hébergement, de synchronisation et de divertissement. Surtout Peyton, qui nous a donné l’un des plus grands sketchs de tous les temps.

Si les Mannings peuvent tisser leurs talents de comédien avec leur connaissance du jeu, nous pourrions vraiment avoir quelque chose de spécial ici. J’aimerais que ce soit juste les deux qui riffent sur le jeu, ainsi que l’un l’autre, avec le potentiel qu’ils en fassent un aliment de base assez longtemps pour qu’Arch Manning entre dans la NFL. Le phénomène de 15 ans est destiné à la grandeur, et ce serait tellement amusant d’avoir un scénario où deux Mannings aînés appellent un jeu avec leur neveu dedans.

Pourquoi cela pourrait être mauvais

Contrairement à la croyance populaire, la diffusion est difficile. Tous les ex-joueurs ne sont pas immédiatement capables d’entrer dans la cabine et de la déchirer comme Tony Romo. Je ne veux pas être jugé, mais Eli est le maillon faible de cette chaîne de diffusion – uniquement parce que Peyton a eu plus de temps pour perfectionner son métier à la retraite. Si le duo s’en tient trop au jeu sur le terrain et devient conscient de sa capacité à se diffamer, alors cela pourrait devenir deux mecs ennuyeux qui ne parlent que du jeu, ce qui est à peu près tout ce qui ne va pas avec Monday Night Football Comme construit.

Pourtant, j’ai de grands espoirs. À tout le moins, ce sera une façon différente et (espérons-le) amusante de regarder le match. La variété est le piment de la vie, et peut-être qu’un divertissement alimenté par Manning était tout ce dont le Monday Night Football avait besoin.