L’émission n°1 du week-end de Noël de Netflix est absolument épique

Beaucoup de familles ont vécu un Noël épique et fantastique à en juger par les chiffres sur Netflix. L’émission numéro 1 du streamer ce week-end était The Witcher, et c’était le titre numéro 2 derrière le nouveau film Don’t Look Up. Il semble que la série originale de Netflix résiste bien à la concurrence dans le genre croissant des adaptations de haute fantaisie.

La saison 2 de The Witcher a été diffusée le vendredi 17 décembre et la frénésie d’observation s’est poursuivie tout au long des vacances ce week-end. Les listes du « Top 10 » autodéclarées de Netflix se sont toutes vantées d’une grande performance de l’émission, et les discussions sur les réseaux sociaux semblaient le confirmer. Aussi bonne que soit cette nouvelle, elle ne viendra pas avec des annonces majeures – Netflix a déjà renouvelé The Witcher pour une saison 3 en septembre. Il a annoncé le renouvellement ainsi qu’une liste d’autres projets de la franchise Witcher lors du TUDUM Global Fan Event.

La saison 2 de The Witcher comprend 8 nouveaux épisodes, sortis en même temps la semaine dernière. Il adapte la nouvelle « A Grain of Truth » de la collection The Last Wish, ainsi qu’une grande partie du contenu du roman Blood of Elves et le début du roman Time of Contempt. Les romans de The Witcher Saga ont été écrits par l’auteur Andrzej Sapkowski, qui a déclaré : « Je félicite [showrunner Lauren Hissrich] et son équipe pour leur excellent travail. Adapter mes livres n’est pas une tâche facile. J’ai regardé avec une grande joie et j’espère une saison 3 encore plus épique. »

The Witcher met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, un humain muté par magie avec des pouvoirs physiques améliorés et des capacités magiques limitées, qui est chargé de chasser des monstres. La saga parle de sa romance avec la sorcière Yennefer (Anya Chalotra) et de leur lien avec la jeune princesse Ciri (Freya Allan) alors qu’ils naviguent tous les trois dans les complexités politiques d’une guerre mondiale imminente.

La série devient rapidement une franchise à part entière – cet été, un film d’animation dérivé intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf a été présenté en première, offrant aux fans un nouveau contexte sur certains de leurs personnages préférés. La prochaine version sera une série limitée en direct appelée The Witcher: Blood Origin, qui se déroule 1 200 ans avant la série principale et développe les origines mystérieuses de Witchers et le cataclysme magique connu sous le nom de « Conjonction des sphères ».

Un autre film d’animation dérivé serait en préparation, ainsi qu’une « série animée adaptée aux familles ». On ne sait pas où en est la saison 3 en termes de production, mais il est clair que les fans de Witcher sont déjà impatients d’en savoir plus. La saison 2 de The Witcher est maintenant en streaming sur Netflix.