L’émission NBC annulée a accumulé 5 nominations avant la mise à jour de Revival

Mi-juillet, les nominations aux Emmy Awards ont été dévoilées. Alors qu’une grande partie de l’attention était portée sur des programmes tels que Ted Lasso et The Crown, la liste de lecture extraordinaire de Zoey, récemment annulée par NBC, a également remporté quelques nominations aux Emmy Awards. Même si l’émission a été annulée plus tôt cette année, elle a tout de même remporté cinq nominations aux Emmy Awards.

La liste de lecture extraordinaire de Zoey a été nominée pour l’actrice invitée dans une série comique (pour l’acteur Bernadette Peters), la chorégraphie exceptionnelle pour la programmation scénarisée (le spectacle a été nominé deux fois dans la catégorie pour deux routines différentes), la direction musicale exceptionnelle et la musique et les paroles originales exceptionnelles. Austin Winsberg, le showrunner de Zoey’s, a répondu aux nominations aux Emmy Awards sur Twitter. Il a écrit qu’il était “très reconnaissant” que la série ait reçu de l’amour des Emmys. Winsberg a ajouté: “Tellement fier de nos acteurs et de notre équipe pour tout leur travail brillant dans des conditions impossibles.”

Très reconnaissant pour tous les noms @TheEmmys aujourd’hui. Tellement fier de nos acteurs et de notre équipe pour tout leur travail brillant dans des conditions impossibles. @jcolburnlevy @thealexnewell @stewart_iii @SkylarAstin @MarySteenburgen https://t.co/Q1qJlzUWH0 – Austin Winsberg (@austinwinsberg) 14 juillet 2021

Trois semaines après que NBC a diffusé la finale de la saison 2 de Zoey’s, le réseau a annoncé qu’ils avaient débranché la série. Il y avait des spéculations selon lesquelles l’émission trouverait une autre maison sur un réseau ou un service de streaming différent. Plus précisément, il a été question que l’émission trouverait une place sur le service de streaming de NBCUniversal, Peacock. Cependant, en juin, ces négociations ont échoué. Pourtant, la série, et Winsberg en particulier, n’a pas abandonné l’espoir que Zoey’s vivrait pour voir un autre jour.

“Il y a trop d’amour et de bonne volonté et la base de fans est incroyable”, a écrit Winsberg à propos de l’avenir de la série. Il a ajouté que “plus nous pouvons apporter de soutien aux fans, mieux c’est”. Les pourparlers de relance ont rencontré un problème en juillet, car il a été signalé que les options pour le casting, qui comprend Jane Levy et Skylar Astin, avaient expiré. Ils n’ont pas été prolongés. Cela signifierait que Lionsgate Television, le studio principal derrière Zoey’s, devrait conclure de nouveaux accords avec les acteurs si l’émission se poursuit sous une forme ou une autre.

Début août, les fans ont reçu de très bonnes nouvelles concernant l’avenir de Zoey’s. Deadline a rapporté que Lionsgate Television était sur le point de conclure un accord avec Roku pour développer un film de vacances de Zoey pour sa chaîne de streaming. Il est entendu que cet accord est toujours en cours de finalisation. La publication a noté que si ce possible film de relance réussissait, Roku pourrait envisager de commander une autre saison de la série.