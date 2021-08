L’émission Netflix annulée obtient une autre saison après la renaissance

La série animée Tuca & Bertie continuera d’avoir une seconde vie. La comédie culte a été renouvelée pour une troisième saison, sa deuxième sur Adult Swim. L’émission a été initialement annulée par Netflix après une seule saison, mais une vague de ferveur des fans, y compris une pétition très réussie, l’a amenée à être reprise par Adult Swim. Un communiqué de presse officiel a également confirmé qu’Adult Swim avait obtenu les droits internationaux pour la diffusion des saisons 2 et 3. Les deux derniers épisodes de la saison 2 de l’émission seront diffusés les 8 et 15 août.

Tuca & Bertie est diffusé à 23 h 30 HE sur Adult Swim et la saison la plus récente se compose de 10 épisodes au total. Bien qu’il ne revienne jamais à sa maison d’origine sur Netflix, IndieWire rapporte que l’émission sera disponible en streaming sur HBO Max sur la route – probablement des mois après sa diffusion sur la télévision conventionnelle.

Ils ne pilotent pas encore le poulailler. Tuca & Bertie revient pour la saison 3 sur @adultswim pic.twitter.com/hkVsF56sFu – Tuca & Bertie (@tucaandbertie) 4 août 2021

Pour les nouveaux venus dans la série, Tuca & Bertie met en vedette Tiffany Haddish et Ali Wong en tant que ses deux personnages principaux – des oiseaux anthropomorphes dans la trentaine vivant des prises loufoques sur les tropes typiques de la sitcom de leur génération. Parmi les autres stars, citons Steven Yeun en tant que petit ami de Bertie, Speckle, Richard E. Grant en Hollande, John Early en Dirk, Reggie Watts en Pastry Pete et Nicole Byer en divers personnages. La série a été saluée pour son humour, mais aussi pour sa vulnérabilité et son honnêteté à propos de la vie personnelle de ses personnages, en particulier de leurs angoisses, de leur carrière et de leurs relations.

Créés par la productrice de BoJack Horseman Lisa Hanawalt, Tuca & Bertie ont fait leurs débuts sur Netflix pour recevoir des critiques élogieuses, décrochant une note de 100 pour cent sur Rotten Tomatoes, ce qui a rendu son annulation brutale d’autant plus surprenante. Hanawalt a exprimé son enthousiasme sur Twitter lorsque Adult Swim a repris la série inventive après que Netflix l’ait larguée. “Je suis un fan des spectacles de natation pour adultes depuis mon adolescence, je suis donc ravi d’amener ma volaille bien-aimée à la fête et d’être une nouvelle voix pour une nouvelle décennie d’animation pour adultes absurde, irrévérencieuse mais réconfortante”, a déclaré Hanawalt. dans un rapport. Elle a également partagé la nouvelle sur Twitter. “BON VENDREDI :))))))))))))))))))))))))) TUCA & BERTIE REVIENT !!!!!!!!!!!!!!!! !!!” a-t-elle écrit avec enthousiasme, à côté d’une affiche teaser.