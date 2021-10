L’émission Netflix annulée se poursuit avec un nouveau film

Il semble que The Last Kingdom ne se terminera pas après tout – du moins pas complètement. Le succès médiéval de Netflix devait se terminer avec la sortie de la saison 5 dans le courant de 2022. Cependant, samedi, il a été révélé qu’un film dérivé de la série était en préparation. Les esprits derrière la série sont apparus au MCM Comic Con de Londres et ont annoncé que le film, intitulé Seven Kings Must Die, entrerait en production en 2022. Aucune fenêtre de sortie n’a été définie, mais les fans peuvent regarder la saison 5 en sachant qu’Uhtred (Alexander Dreymon) et compagnie aura au moins une autre sortie.

Par date limite, le film sera tourné à Budapest avec un casting de stars de Last Kingdom mélangées à de nouveaux arrivants. Il devrait durer deux heures sous la direction d’Ed Bazalgette. Bazalgette a dirigé six épisodes de The Last Kingdom, en plus de travailler sur The Witcher, Doctor Who et Poldark. Chose intéressante, les producteurs et les membres de la distribution réitèrent que la saison 5 « termine complètement » la saga de The Last Kingdom, mais ce n’est qu’une histoire supplémentaire qu’ils voulaient produire. Le producteur Nigel Marchant a déclaré: « Il y avait toujours une autre histoire que nous voulions raconter. »

Sept rois doivent mourir#TheLastKingdom pic.twitter.com/zfB3DQcGAi – Le dernier royaume (@TheLastKingdom) 24 octobre 2021

« Ce fut un tel privilège de raconter l’histoire d’Uhtred pendant cinq saisons », a déclaré Dreymon. « Je suis très reconnaissant envers nos fans. Ils ont été immensément fidèles à The Last Kingdom et grâce à leur soutien, l’équipe se réunit pour un autre tour. »

Martha Hillier, qui a écrit la majorité de la saison 4, écrira (et produira) le film Netflix, qui sera produit par Carnival Films de NBCUniversal International Studios. En plus de Marchant, Gareth Neame et Mat Chaplin produisent. Dreymon est également producteur exécutif et NBCUniversal Global Distribution s’occupera bien entendu de la distribution.

The Last Kingdom est basé sur The Saxon Stories, une série de romans de Bernard Cornwell. Alors que le programme était diffusé sur BBC Two pour les saisons 1 et 2, Netflix a repris la série à partir de la saison 3. Trente-six épisodes ont été produits à ce jour. Le spectacle a présenté un grand nombre de stars en plus de Dreymon. Au fil des ans, les stars qui sont apparues incluent Emily Cox, David Dawson, Tobias Santelmann, Joseph Millson et Mark Rowley.