L’émission Netflix de Harry est voilée «glisse» sur la reine – «se lit comme une réplique cinglante» | Royal | Nouvelles

En septembre dernier, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé avoir signé un accord pluriannuel avec le géant du streaming Netflix pour produire une variété de programmes. Mercredi, le couple royal a révélé que leur premier long métrage s’appellerait « Heart Of Invictus » et serait produit par leur société Archewell Productions. La série documentaire suivra les concurrents alors qu’ils se préparent à participer aux jeux de 2022.

Cependant, un commentateur royal de premier plan estime que le choix du film porte un message caché pour la reine.

Daniela Elser suggère que Harry fait une réponse pointue à la décision du monarque britannique de le dépouiller de ses titres militaires plus tôt cette année.

Dans un éditorial pour news.com.au, elle a écrit: «Cependant, ce qui est remarquable à propos de la nouvelle, c’est qu’elle comporte plus qu’une allusion à un coup au palais.

« Le monde a attendu plus de six mois, depuis que la nouvelle de l’accord du mégawatt des Sussex avec le géant du streaming a été rompu en septembre de l’année dernière, pour avoir un premier aperçu du genre de projets novateurs et passionnants que le duo pourrait concocter.

« Cependant, le choix même de cette série spécifique pour leur première sortie se lit comme une réplique cinglante après qu’il a été dépouillé de ses précieux titres militaires plus tôt cette année. »

La reine a confirmé en février que le prince Harry devrait démissionner de ses divers rôles militaires, maintenant qu’il n’était plus un Royal en activité.

« Autrement dit, l’homme de 36 ans n’a besoin d’aucune sorte d’imprimatur royal pour continuer à soutenir les hommes et les femmes qui se sont battus pour leur pays; que les liens qui unissent le duc et la communauté militaire sont profonds et ne seront pas affectés. une note par un changement féculent d’un honorifique. «

Les Jeux Invictus ont été créés en 2014 par le prince Harry pour aider et soutenir le personnel de l’armée gravement blessé du monde entier.

Les Jeux permettent aux vétérans militaires, qui ont subi des blessures ou des maladies qui ont changé leur vie, de participer à divers événements sportifs.