L’émission Netflix de Meghan Markle ‘Pearl’ est très ‘Moi, Moi, Moi’ car le nom a caché le lien Duchesse | Royale | Nouvelles

Le rédacteur en chef du journal Daily Mail, Richard Eden, a examiné la nouvelle série d’animation Netflix de Meghan Markle, qui suivra l’histoire d’une fille explorant des femmes célèbres de l’histoire. Le cinéaste et mari de l’ami proche des Sussex, Elton John, David Furnish, est également impliqué dans l’entreprise, certains prédisant qu’Elton John pourrait également donner un coup de main musical à la série. Mais M. Eden a été moins qu’impressionné par l’annonce la qualifiant de “moi, moi, moi” avant de partager un message caché au nom de “Pearl” qui prouve son point de vue.

S’exprimant sur Palace Confidential, le panel a examiné l’annonce de l’émission qui en est actuellement aux premiers stades de développement.

Carolyn Soper, Liz Garbus, Dan Cogan et Amanda Rynda rejoignent Mr Furnish dans la création de la série.

L’émission se concentrera sur une jeune fille de 12 ans qui est “inspirée” par des femmes célèbres de l’histoire.

Dans un communiqué de presse, Meghan a déclaré: «Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en quête de soi alors qu’elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie.

“Je suis ravi qu’Archewell Productions, en partenariat avec la plate-forme puissante de Netflix, et ces incroyables producteurs, vous propose cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l’histoire.”

M. Eden a partagé ses réflexions et a ajouté: “Cela semble fascinant, cela semble – comme nous l’attendons vraiment d’eux – c’est très moi, moi, moi, n’est-ce pas?

“Eh bien, fait intéressant, même le nom Pearl, je pense que c’est l’origine grecque du mot Megan – il vient à l’origine de [the word] perle.

“Je pense qu’il y a une allusion à elle-même là.”

M. Eden a ajouté que la nouvelle émission verrait une autre fille du même âge rencontrer des icônes féministes à travers l’histoire avant de la qualifier de “très digne”.

Pearl n’est pas le seul projet pour enfants dans lequel Meghan Markle a plongé ses orteils car la duchesse de Sussex a également publié un livre pour enfants intitulé “The Bench” en juin.

Cependant, malgré son inscription sur la liste des best-sellers du New York Times, des rapports suggèrent que seulement quelques milliers d’exemplaires ont été déplacés au cours des deux premières semaines.

The Telegraph et The Sun ont également examiné le livre et ont tous deux déclaré que le livre d’images souffrait d’une mauvaise grammaire et de rimes étranges.