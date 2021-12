L’émission Netflix primée aux Emmy obtient une première surprise de la saison 2 en janvier

Une émission Netflix primée aux Emmys obtient une première surprise de la saison 2 en janvier. Variety a annoncé que Cheer, la série documentaire à succès qui suit l’équipe d’encouragement du Navarro College, lancera de nouveaux épisodes le 12 janvier. le spectacle lors de ses débuts en janvier 2020. Selon Variety, la nouvelle saison a commencé à tourner à peu près au même moment.

« La sensation d’évasion gagnante d’un Emmy est de retour, et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés », lit-on dans le journal officiel de l’émission. « Alors que Navarro défend sa couronne de championnat contre une multitude de défis, y compris leurs rivaux les plus féroces au Trinity Valley Community College, des événements inattendus menacent la camaraderie de l’équipe et la saison elle-même. » L’émission suivra l’entraîneur de Navarro Monica Aldama et les membres de son équipe – dont Lexi Brumback, La’Darius Marshall, Morgan Simianer et Gabi Butler – alors qu’ils affrontent leurs rivaux Trinity Valley Community College. Cela révélera également comment l’équipe a géré les nouvelles concernant Harris et les conséquences des accusations portées contre lui.

Navarro Cheer est de retour et ses rivaux sont plus forts que jamais. Cheer Saison 2 premières le 12 janvier pic.twitter.com/p7Q38SHYif – Netflix (@netflix) 28 décembre 2021

« J’étais atterré et le cœur brisé. J’ai essayé de comprendre ce que je ressentais », a déclaré le réalisateur de Cheer, Greg Whiteley, à propos des accusations portées contre Harris. « Voici une personne que j’avais l’impression de connaître très, très bien. Mais ensuite, il y a eu une nouvelle qui m’a amené à croire que je ne savais pas tout sur cette personne et qui m’a conduit, d’une manière étrange, à pleurer le décès de la personne que je pensais connaître. » Whitley a poursuivi: « Jerry aurait été impossible à ignorer car cela a eu un impact si grave sur l’équipe. »

Cela est en partie dû au fait que Harris avait déjà tourné pour la saison 2 lorsque les allégations ont été portées. « La série couvre les événements au fur et à mesure de leur déroulement, de janvier 2020 à avril 2021, donc les accusations contre Jerry Harris sont traitées en profondeur dans l’épisode cinq », a déclaré Whiteley, ajoutant ensuite qu’il n’avait eu aucune communication avec Harris ces derniers temps. « Ses avocats ont empêché tout contact. » Whiteley a poursuivi en affirmant que les deux frères qui ont présenté pour la première fois des réclamations contre Harris, qui disent qu’ils n’avaient que 13 ans lorsque la communication inappropriée a commencé, « ont une histoire importante à raconter ; mon travail est de leur permettre de la raconter. »

Enfin, dans une déclaration générale sur Cheer Saison 2, Whiteley a déclaré: « Je crois énormément au pouvoir des histoires et je les raconte honnêtement. Je pense que l’histoire sera finalement la meilleure version d’elle-même lorsque vous honorez ce qui est vrai, et vous ne le fuyez pas. Cette saison couvre les événements tels qu’ils se sont déroulés, de janvier 2020 à avril 2021, à la suite du Navarro College et de leur rival Trinity Valley Community College dans leur parcours vers le championnat national. Les nouveaux épisodes abordent également des moments extrêmement difficiles, y compris l’impact de COVID-19 et des accusations criminelles contre l’un des anciens membres de l’équipe de Navarro. »

Il a ajouté: « C’était inspirant, déchirant, parfois frustrant et finalement émouvant de faire partie de leur vie. En rentrant de notre dernier jour de tournage à Daytona, j’ai pensé: » Je ne peux pas croire que nous ayons vu ce que nous venons de voir, nous vécu ce que nous venons de vivre. Si nous faisons bien notre travail, nous pouvons emmener le public dans le même tour. »