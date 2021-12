L’émission Netflix tristement annulée vient de revenir dans le Top 10

Daredevil, une émission annulée par Netflix il y a plus de trois ans, est revenue cette semaine au palmarès des émissions de télévision les plus regardées de la plateforme de streaming. La série met en vedette Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, un avocat aveugle qui utilise ses autres sens aiguisés en tant que justicier Daredevil, l’homme sans peur. Daredevil a été produit par Marvel Television avant que le studio ne soit intégré à Marvel Studios. C’était la première des six émissions que Marvel Television a produites pour Netflix entre 2015 et 2019. Les spoilers suivent pour les récents projets Marvel.

Bien que la dernière des trois saisons de Daredevil soit sortie en 2018, la série a connu un regain d’intérêt ce mois-ci grâce aux récents projets de Marvel Studios. Tout d’abord, la série Disney + Hawkeye mettait en vedette le méchant Wilson Fisk / Kingpin de Vincent D’Onofrio dans ses deux derniers épisodes. Ensuite, Cox a fait une apparition dans Spider-Man: No Way Home, coproduit par Sony et Marvel Studios.

On ne sait toujours pas si les apparitions de Kingpin et Matt Murdock dans deux projets Marvel Cinematic Universe signifient que les événements de Daredevil et ses émissions associées sont canon dans la franchise. Il y avait un œuf de Pâques dans la finale de Hawkeye qui laissait entendre que l’émission Netflix faisait partie du canon MCU, car Kingpin a été vu portant les boutons de manchette de son père. Comme les téléspectateurs de Daredevil devraient s’en souvenir, l’origine de Kingpin comprend le meurtre de son père violent pour protéger sa mère, et le port des boutons de manchette de son père rappelle les échecs de son père. (Encore une fois, cela pourrait simplement signifier que le pivot de l’univers MCU et l’univers Netflix ont connu des horreurs similaires dans leurs histoires d’origine.)

Le MCU Kingpin présente quelques différences par rapport à celui de Netflix. « Je savais qu’il serait physiquement plus fort, et je savais qu’il serait capable de supporter plus de violence physique. Je savais que [going in] », a déclaré D’Onofrio à ComicBook.com plus tôt ce mois-ci. Malgré les différences, D’Onofrio savait qu’il devait conserver certains des traits de caractère qui avaient valu à sa performance dans Daredevil de nombreuses critiques élogieuses.

Là encore, D’Onofrio a également déclaré à . que le MCU Kingpin est la « même personne » que son personnage de Netflix. « Je pense que de mon point de vue, comme beaucoup de trucs Avengers, beaucoup de trucs MCU, ils ont essayé de connecter autant de points au canon d’origine qu’ils le pouvaient, et certains points ne sont tout simplement pas possibles à connecter. » dit l’acteur. « Et c’est ce que nous avons fait en nous connectant à Daredevil et vice versa. »

Alors que Kingpin a fini par jouer un grand rôle dans Hawkeye, l’apparition de Matt dans No Way Home était plus un caméo amusant. Il est arrivé tôt pour aider Peter Parker (Tom Holland) à faire abandonner les accusations criminelles découlant des événements de Spider-Man: Far From Home. Lors de l’événement Disney Investor Day en décembre 2020, le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, a taquiné une autre apparition possible de Matt dans She-Hulk de Disney +, qui traitera également avec des avocats.

Daredevil a lancé une collection d’émissions Marvel Netflix se concentrant sur les coins les plus sombres de New York dans l’univers de Marvel. Il y avait aussi Jessica Jones (2015-2019), Luke Cage (2016-2018) et Iron Fist (2017-2018), qui ont conduit au crossover en série limitée The Defenders. Daredevil a également présenté The Punisher, qui a reçu sa propre série de deux saisons. En février 2019, Netflix a annulé toutes les émissions Marvel, mais Marvel Studios a encore dû attendre deux ans pour utiliser l’un des personnages dans les projets MCU.