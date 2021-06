L’émission Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor devrait présenter des personnages dangereux de Star Wars

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Cela fait des années, mais Ewan McGregor fait enfin son retour dans la franchise Star Wars en tant que maître Jedi Obi-Wan Kenobi dans une série limitée éponyme. Le spectacle Disney + est actuellement en production et le battage médiatique pour le spectacle ne fait que monter. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de l’intrigue, à part le fait que l’histoire se déroule dix ans après les événements de La Revanche des Sith et verra Obi-Wan se cacher. Avec cela, des rumeurs ont circulé à propos de la série, et une récente allègue que certains personnages mortels pourraient jouer dans l’histoire.