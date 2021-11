L’émission qui divise Netflix est déjà n ° 1 dans les charts

Une nouvelle émission Netflix qui divise la concurrence explose et a déjà atteint la première place du classement des 10 meilleures émissions de télévision du streamer. Cowboy Bebop, une adaptation en direct de l’anime classique du même nom, est actuellement la série la plus regardée de Netflix. L’émission est également le deuxième projet le plus regardé sur Netflix, derrière le nouveau film Red Notice, qui met en vedette Ryan Reynolds, Dwayne « The Rock » Johnson et Gal Gadot.

Cowboy Bebop met en vedette John Cho dans le rôle du chasseur de primes Spike Spiegel, également connu sous le nom de « Fearless ». Spike est né sur Mars, et il a « une histoire d’activité de gangs violents et de vastes capacités de combat au poing et de tir de précision ». La série met également en vedette Mustafa Shakir dans le rôle de Jet Black et Daniella Pineda dans le rôle de Faye Valentine, deux des compatriotes de Spike. La série a suscité des réactions mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques. La majorité de la controverse vient des fans qui comparent la série à son prédécesseur emblématique de l’anime.

Prenez votre équipage. Essayez de ne pas vous entretuer. #CowboyBebop est maintenant en streaming. pic.twitter.com/IR5MgDMzT8 – Cowboy Bebop (@bebopnetflix) 19 novembre 2021

Pour ceux qui n’ont pas vu l’original ou qui sont capables de rester impartiaux, les critiques de cinéma Nina Metz, du Chicago Tribune, ont expliqué que « si vous pouvez regarder [the series] avec des yeux non encombrés par des comparaisons, c’est une huée. » Mark Cassidy de ComicBookMovie.com a ajouté: « L’adaptation de Netflix ne reprend pas tout à fait le cool sans effort de l’anime, mais elle s’en rapproche beaucoup. » Enfin, Bradley Russell de Total Film a fait des éloges. pour Cowboy Bebop, lui donnant quatre étoiles sur cinq et l’appelant « un digne compagnon de la série originale » qui « déborde de charme, de personnalité et de style ».

Dans une interview avec GQ, Cho a expliqué la série et pourquoi il a poursuivi le rôle de Spike, expliquant: « Je me demandais si je pouvais faire quelque chose comme ça – un rôle physique, un rôle d’action. Et pourtant, je dois dire que je n’étais pas particulièrement intéressé artistiquement par ces choses, sauf pour « Oh, je n’ai pas fait ça, ce serait amusant à faire. » Je me demandais si quelque chose comme ça arriverait un jour, et si oui, est-ce que je réagirais au matériel. Quel serait le monde dans lequel je voudrais faire quelque chose comme ça ? «

Cho a poursuivi: « J’ai d’abord lu le script, et c’était totalement original, totalement drôle, totalement intelligent, plein d’esprit et un tel collage de genres. J’ai juste pensé: » Peut-être que je pourrais entrer dans ça. » Je ne savais pas pour l’anime, mais quand je l’ai regardé – trois minutes plus tard, j’ai pu voir pourquoi il a un énorme succès. C’est juste plus intelligent que n’importe quoi d’autre. Et je l’ai déjà dit, mais Spike, dans la série, touche tellement de rivages de tous ces genres qui m’intéressent vraiment : film noir, westerns, action, science-fiction. Et j’ai pensé que ce serait amusant de toucher à tant de bases. Je mélange les métaphores, je m’excuse . » Cowboy Bebop Saison 1 est maintenant en streaming sur Netflix.