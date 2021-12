L’émission « Raunchy » des Lakers de HBO est sur le point d’offenser la NBA, des sujets réels et leurs familles

Une nouvelle émission sur les Lakers de Los Angeles devrait être diffusée sur HBO, et la NBA n’en est pas contente. Selon Matthew Belloni de Puck, la NBA n’aime pas la nouvelle série des Lakers, qui s’appelle Showtime. Belloni a déclaré qu’il avait parlé à quelqu’un qui avait vu le pilote et qu’il avait déclaré qu’il était « torride, rempli de drogue et de femmes, et qu’il dépeignait [Jerry] Buss en fêtard misogyne. Buss était le propriétaire des Lakers lors du championnat de leur équipe dans les années 1980. Dans Showtime, Buss sera joué par John C. Reilly.

Le rapport poursuit en disant que personne de la NBA ne gagne d’argent avec l’émission, et la fille de Buss et propriétaire actuelle des Lakers, Jeanie Buss, a mis en place son propre projet Lakers en coulisses avec Mindy Kaling chez Netflix. Les Lakers n’ont pas commenté l’émission et la NBA est soucieuse de fournir une publicité gratuite. Des avocats de la NBA auraient contacté HBO et déclaré qu’ils « surveillaient » et engageraient des poursuites judiciaires si les marques et les logos des équipes étaient utilisés. Ce qui est intéressant dans tout cela, c’est que la société sœur de HBO est Turner Broadcasting, qui diffuse des matchs de la NBA.

Showtime est basé sur le livre du même nom de Jeff Pearlman. Le livre décrit le style de vie de la NBA qui a commencé avec l’ère des Lakers en 1979. Aucun des membres des Lakers qui ont joué pendant cette période n’est impliqué dans l’émission, mais l’ancien Laker Rick Fox est consultant. Deborah Morales, la manager de longue date de la légende des Lakers Kareem Abdul-Jabbar, a un gros problème avec l’acteur qui le joue.

« Quand le gars qu’ils ont choisi pour jouer Kareem a obtenu le rôle, il était super excité et m’a contacté », a-t-elle déclaré à Belloni par SMS. « Je ne pense pas qu’il se soit rendu compte de la réponse qu’il allait obtenir, ce qui n’était pas très agréable ! » Elle a poursuivi: « Je ne pense pas que quiconque a accepté un rôle dans l’un de ces personnages sera adopté par quiconque dans la NBA ou l’un des joueurs ou l’un de leurs amis – et j’espère certainement que je ne rencontrerai jamais personne associée avec ce spectacle. »

Showtime est créé par Adam McKay qui a réalisé plusieurs films notables tels que Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, Anchorman 2: The Legend Continues, Step Brothers et le nouveau film Netflix Don’t Look Up. Avec Reilly, la série met également en vedette Jason Clarke, Jason Segel, Michael Chiklis et Sally Field, entre autres.