L’émission spéciale ‘Celebrity Exorcism’ a fait participer Shar Jackson à un camp d’entraînement surnaturel

Shar Jacksonest plein de frissons, de cris et de terreur pour cet Halloween après avoir observé – et survécu – un exorcisme réel dans l’une des maisons hantées les plus infâmes d’Hollywood.

L’ancienne star de « Moesha » a signé pour l’expérience, qui a été filmée pour un spécial intitulé « Celebrity Exorcism ». Shar a été rejoint par la star de « Full House » Jodie Sweetin, ancienne star de la NBA Metta la paix mondiale … et un véritable exorciste.

Le quatuor est allé à l’intérieur du manoir Rosenheim de Los Angeles, où « American Horror Story » a été filmé. Shar nous a dit sur « TMZ Live », qu’ils devaient en fait suivre une formation avant d’entrer dans la maison … qui a une sombre histoire de meurtre, de suicide et de torture.

Oui, il y a apparemment un camp d’entraînement surnaturel, qui, selon Shar, était destiné à calmer leurs nerfs avant l’exorcisme. Il est assez discutable que la formation ait fait quelque chose, d’après ce que Shar dit ici.

Nous le savons… ne comptez jamais sur un champion NBA de 6’7″ pour vous protéger des esprits ou des démons. Découvrez le récit de Shar sur ce qui s’est passé dans le manoir. Désolé, Metta… quelques histoires de fantômes doivent être racontées ! !!

« Celebrity Exorcism » est maintenant disponible sur le service de streaming gratuit de FOX, Tubi.