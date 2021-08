L’émission spéciale ‘CMA Summer Jam’ sera diffusée en septembre

Après que les plus grandes stars de la musique country sont montées sur scène à l’Ascend Amphitheatre en plein air de Nashville pour deux soirées musicales les 27 et 28 juillet, la Country Music Association a annoncé que l’événement, baptisé CMA Summer Jam, sera diffusé sous la forme d’une diffusion spéciale de trois heures sur ABC le 2 septembre. En plus des performances de l’Ascend Amphitheatre, l’émission spéciale comprendra également des performances filmées dans plusieurs autres endroits du centre-ville de Nashville.

Les artistes qui seront présentés lors de la spéciale incluent Jimmie Allen, Gabby Barrett, Dierks Bentley, BRELAND, Brothers Osborne, Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs, Florida Georgia Line, Mickey Guyton, HARDY, Miranda Lambert, Carly Pearce, Thomas Rhett, Darius Rucker, Blake Shelton, Gwen Stefani, Cole Swindell, Carrie Underwood, Lainey Wilson et Dwight Yoakam. Bryan, Combs, Lambert, Rhett, Shelton et Underwood ont été les têtes d’affiche au cours des deux soirées de performances, braquant les projecteurs sur d’autres artistes et participant à des collaborations lors de leurs sets respectifs.

Lors de l’émission de mardi soir, Shelton a fait un duo avec sa femme Gwen Stefani et a amené Carly Pearce sur scène pour son dernier single, “Next Girl”, tandis que Bryan a présenté Wilson, qui a interprété sa chanson “Things A Man Oughta Know”. Bryan a également collaboré avec Swindell sur son récent numéro 1, “Single Saturday Night”. Underwood a cédé la scène à Mickey Guyton, qui a interprété une chanson inédite intitulée “All American”, avant de la partager avec Yoakam, le duo en duo sur les tubes de Yoakam “A Thousand Miles From Nowhere” et “Guitars, Cadillacs”.

Mercredi soir a commencé avec Lambert, qui a demandé aux frères Osborne d’interpréter leur tube “Ain’t My Fault” avant que Bentley n’arrive avec son dernier single, “Gone”, et les quatre artistes ont interprété une reprise de “Midnight Rider” de l’Allman Brothers Band. Rhett a fait équipe avec ses amis Florida Georgia Line pour “Round Here” du duo et a fait sortir son futur compagnon de tournée Barrett, qui a interprété son single actuel, “The Good Ones”, avec son mari Cade Foehner à ses côtés à la guitare. L’événement de deux nuits a été clôturé par Combs, qui a cédé la scène à Allen pour son single “Freedom Was a Highway” assisté par Brad Paisley.

Les performances d’autres endroits comprenaient Bentley avec BRELAND et HARDY partageant leur nouvelle chanson “Beers on Me” du bar Bentley’s Whiskey Row à Broadway, Church se produisant sur le pont piétonnier John Seigenthaler surplombant la rivière Cumberland et Rucker installé sur la scène extérieure de la ville Cinquième et complexe de Broadway. CMA Summer Jam sera diffusé le jeudi 2 septembre à 20 h HE sur ABC.