L’émission spéciale Fox News célèbre son 25e anniversaire

Fox News atteindra son 25e anniversaire dans l’entreprise, qui a commencé le 7 octobre 1966 et pour célébrer l’occasion, le réseau commencera par une émission spéciale du dimanche soir “FOX News Channel: 25 Years”.

Le spécial revient sur les premiers jours de Fox New, quand il y avait des cris, des “difficultés techniques” et quelques difficultés pour faire connaître la nouvelle avec le personnel limité. Il emmènera les téléspectateurs dans le voyage de la façon dont Fox News a commencé à devenir le réseau câblé n ° 1 du pays. Le programme d’une heure présentera des interviews, des images des coulisses et des flashbacks des stars du réseau pour célébrer le lancement historique du réseau.

“L’appétit pour les nouvelles, en particulier les nouvelles qui expliquent aux gens comment cela les affecte, je pense vraiment qu’il se développe énormément”, a déclaré Rupert Murdoch lors de la création du réseau 24 heures sur 24.

Au cours de l’émission spéciale de Fox News, les présentateurs et les journalistes détaillent leurs histoires d’adhésion à Fox et à quoi ressemblaient les premiers jours du réseau câblé.

“J’ai été embauché pour le bureau d’Atlanta. Mais il n’y avait pas de bureau d’Atlanta… [it] commencé dans mon appartement avec un télécopieur et un téléphone portable », a déclaré Bret Baier, présentateur de « Rapport spécial ».

Lauren Green, qui a été la première personne à l’antenne embauchée pour Fox News, a déclaré qu’avant que les studios ne soient prêts, elle s’était entraînée derrière un bureau en contreplaqué.

Le présentateur de Primetime Sean Hannity a déclaré que ses premières émissions “étaient atroces … humiliantes [and] gênant.”

L’ancre Tucker Carlson a déclaré qu’il se trouvait à Fox le premier jour où cela a commencé. Il travaillait comme reporter affecté à la campagne du candidat présidentiel de 1996 Bob Dole, qui faisait une apparition sur la chaîne.

“Je l’ai regardé faire une interview sur cette chose appelée Fox News. Je me souviens avoir pensé:” Cela ne va pas fonctionner. “” Carlson éclate alors de rire et dit: “L’une des nombreuses choses sur lesquelles je me suis trompé. “

Selon le présentateur de Fox Business, Stuart Varney, dès le premier jour, le message de Fox visait à permettre aux nouvelles du jour – y compris les finances – de résonner avec l’homme ordinaire en éliminant le jargon et d’autres obstacles.

L’intégralité de l’émission spéciale “FOX News Channel: 25 Years” peut être diffusée sur Fox Nation.

