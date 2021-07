L’émission spéciale “In Their Own Words” de Chuck Berry sera diffusée

Chuck Berry la vie extraordinaire sera explorée dans un épisode du nouveau spécial de PBS aux heures de grande écoute, In Their Own Words, diffusé demain, mardi 27 juillet.

Dans leurs propres mots, qui a débuté la semaine dernière avec le pape François, le cardinal argentin qui a marqué l’histoire en étant le premier pape des Amériques, examine la vie et l’impact de certaines des personnalités les plus intrigantes de l’histoire récente. Combinant des interviews exclusives avec des images d’archives et les propres mots de chaque sujet pour aider à raconter l’histoire, In Their Own Words met en lumière ces personnalités fascinantes et examine leur influence continue.

In Their Own Words sera diffusé simultanément avec la diffusion et sera disponible sur toutes les plateformes PBS de la marque de la station, y compris PBS.org et l’application PBS Video, disponible sur iOS, Android, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, Samsung Smart TV et Chromecast.

La vie de Berry est le sujet parfait pour cette série. Selon PBS : « L’incroyable histoire de la vie de Chuck’s Berry s’étend sur plus de sept décennies, commençant dans les clubs et les bars d’un Saint-Louis profondément ségrégué. En 1955, son ‘Maybelle’ est passé à la première place du classement R&B. Il a ensuite miraculeusement franchi le pas, atteignant la 5e place du top 100 des charts Pop, donnant finalement naissance à une renaissance de la musique populaire que nous appelons maintenant rock and roll. Pour sa famille, Berry était un poète sensible et un père de famille dévoué. Pour d’autres, il était un artiste exigeant et difficile, un « génie diabolique » animé par un appétit vorace pour l’argent et un profond désir de respect et de contrôle. S’abstenant de drogues et d’alcool, il avait un faible pour les femmes. Cet épisode propose un voyage fascinant dans le train Chuck Berry, explorant la vie, la légende, la musique et l’homme. Sont présentés des entretiens avec sa veuve, son fils et son petit-fils, ainsi qu’avec des collègues et des musiciens qui l’idolâtrent, notamment Keith Richards, Robert Cray, Slash, Darius Rucker et plus encore.

Écoutez le meilleur de Chuck Berry sur Apple Music et Spotify.