L’émission tardive de Cristiano Ronaldo sauve le pauvre Manchester United – Man United News And Transfer News

Ce garçon Cristiano Ronaldo. Il n’est pas humain, n’est-ce pas ?

Trois jours seulement après avoir marqué le but merveilleux qui a calmé les nerfs et guidé Manchester United devant les Spurs, le voilà qui recommence (et encore) contre l’Atalanta.

Les visiteurs avaient bégayé et calé en seconde période face aux fougueux Italiens. Tirant de l’arrière pendant plus d’une demi-heure, ils ont manqué de cohérence et ont encore eu du mal à se créer des occasions nettes.

Alors que le match dérivait vers le temps additionnel, les progrès d’un groupe relativement facile semblaient vaciller sur le fil du rasoir.

La défaite aurait laissé United avoir besoin d’un gros résultat contre une équipe délicate de Villareal pour rester en vie. Vient l’heure, vient le surhomme.

L’Atalanta s’apprêtait à fêter une victoire célèbre lorsqu’une escarmouche au bord de sa surface a vu le ballon se diriger vers les Portugais.

On a beaucoup parlé de la technique d’un autre monde qui a rendu possible l’objectif des Spurs et c’était presque une copie conforme en termes de concentration et d’exécution.

Frappant bas et vrai, le tir a dépassé Juan Musso pour donner à United un match nul qu’ils méritaient à peine. De la troisième place à la tête du groupe en un éclair d’inspiration.

C’est ce que font les génies, n’est-ce pas ? Tirez le meilleur parti des belles marges, sauvez les causes perdues et brisez les cœurs. Si vous voulez faire rire un dieu du football, dites-lui simplement vos plans.

C’était son deuxième match en quelques jours et les joueurs de 36 ans ne sont pas censés être comme ça. Ils sont censés avoir des témoignages, plonger les orteils dans le punditry et ralentir les vitesses dans la vie après le football.

Mais ce n’est pas un homme de 36 ans ordinaire. La plus grande surprise est peut-être que, en tant que public, nous sommes toujours surpris par sa capacité durable à plier n’importe quel jeu à sa volonté.

Plus les enjeux sont élevés, plus il est probable qu’il soit au bon endroit au bon moment pour graver un autre souvenir improbable de Ronaldo dans notre conscience collective.

Mais tout n’a pas été bon pour United. Après la solidité défensive et la feuille blanche du week-end, ils étaient de retour à leur pire chaotique et impénétrable.

Le sang-froid de Raphael Varane a été manqué lorsqu’il a été remplacé par une blessure en première mi-temps et, même si Eric Bailly était généralement divertissant à l’arrière central, Harry Maguire était à nouveau pauvre.

Cela soulève la question de savoir que faudra-t-il à Ole Gunnar Solskjaer pour laisser tomber son capitaine en difficulté? Cela semble avoir dépassé un début de saison lent. Maguire commence à ressembler à un handicap.

L’Anglais a tremblé toute la nuit et a été fautif pour le deuxième but. Tout d’abord, il a joué Duvan Zapata sur le côté et a été lent à essayer d’arrêter la course de l’attaquant au but.

Avec David De Gea typiquement enraciné dans sa ligne, le Colombien a eu la tâche facile de donner un coup de pouce à son équipe avec une demi-heure restante.

Maguire semble avoir besoin d’une réinitialisation. Il a besoin de se rappeler que les places en équipe première ne sont pas seulement attribuées à Manchester United. Seuls les joueurs performants font la note.

Cela enverrait également un signal utile au reste de l’équipe que personne n’est en sécurité et que des places sont toujours à gagner. Le temps des bonnes vibrations et des coups de poing est révolu.

C’est bien beau de répéter des lignes de perroquet sur l’ADN de United, mais la sous-performance ne devrait pas être tolérée. La cruauté est au cœur de la vie du club et le Norvégien doit y puiser.

Et pourtant, la performance grinçante de Maguire a été en quelque sorte surmontée (en bas?) Par Paul Pogba. Le Français a remplacé Fred au milieu de terrain et a affiché toute sa variété d’échecs avant d’être remplacé par Nemanja Matic.

Pogba est en quelque sorte un anti-Ronaldo en chemise rouge – plus l’occasion est grande, plus les exigences sont grandes, plus il est probable qu’il décevra.

Pour les adeptes du pogba-bingo, il y avait un peu de tout. Être dépossédé dans des zones dangereuses – vérifier. Laissez-passer sans but pour Hollywood – vérifiez. Pas de discipline défensive – check.

Si 3-5-2 représente la voie à suivre, il est plus difficile que jamais de voir comment le Français mercuriel s’intègre à la formation.

Il y a deux semaines, Ronaldo a marqué un but en retard pour assurer le triomphe sur ce même adversaire. Quelques jours plus tard, la victoire a été creusée par un Liverpool endémique.

Si l’histoire se répète – cette fois sous forme de farce – et que les Reds se comportent ainsi dans le derby, le sentiment de déjà-vu permanent aura sûrement des conséquences majeures.