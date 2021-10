L’émission télévisée “Cruel Intentions” arrive, mais des changements majeurs seront apportés

Cruel Intentions arrive sur le petit écran. Le Hollywood Reporter note qu’une série télévisée basée sur l’adaptation cinématographique du phénomène populaire des années 1990 est en préparation. La nouvelle survient cinq ans après que NBC s’est essayé à une suite du film de 1999, qui devait inclure le scénariste-réalisateur original du film – ainsi que le duo derrière la mise à jour musicale. L’émission arrive sur la plateforme de streaming IMDb TV.

L’un des producteurs originaux du film, Neal Moritz, fait partie de la nouvelle série. Selon IMDb TV, l’émission tourne autour de “deux demi-frères et sœurs impitoyables qui feront tout pour rester au sommet – dans ce cas, de la hiérarchie de la vie grecque dans un collège d’élite de Washington, DC. Après un incident de bizutage brutal menace l’ensemble du système panhellénique , ils feront tout ce qui est nécessaire pour préserver leur pouvoir et leur réputation, voire séduire la fille du vice-président des États-Unis.”

Le drame de NBC était prévu pour 2017. Le projet s’est arrêté en raison de problèmes de licence. Des sources ont allégué à l’époque que la décision de NBC de passer à la fin était due à une surcharge d’émissions sur lesquelles ils se concentraient pour la saison.

Le film original de 1999 met en vedette Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon et Selma Blair. L’histoire raconte deux demi-frères et sœurs (Gellar et Phillippe) fréquentant une école préparatoire d’élite de Manhattan qui font le pari de déflorer la fille du nouveau directeur (Witherspoon). Il a rapporté 76 millions de dollars dans le monde à la fin de sa sortie en salles. Une préquelle et une suite ont été publiées en 2000 et 2004, respectivement. Une comédie musicale jukebox créée en 2015.

Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques. Beaucoup d’entre eux n’ont pas été vendus sur le contenu sexuel du scénario. “Si “Cruel Intentions” concerne le sexe chez les adolescents, ce n’est pas particulièrement sexy”, lit-on dans une critique du New York Times. Il note également les bouffonneries dramatiques extrêmes des films, écrivant: “Le ton du film vire incertainement entre la comédie et le feuilleton”.