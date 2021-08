L’émission télévisée du mercredi de Netflix: 6 choses rapides que nous savons sur la série d’action en direct de la famille Addams

Catherine Zeta Jones jouera Morticia et Luis Guzman jouera Gomez mercredi

En août 2021, l’émission télévisée du mercredi a joué deux rôles plus importants, Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia Addams et Luis Guzman dans le rôle de Gomez Addams, les parents de mercredi. Zeta-Jones et Guzman seront des guest stars mercredi. En août 2021, d’autres décisions de casting importantes concernant d’autres membres de la famille Addams n’avaient pas été annoncées.

Des personnages comme Lurch, Pugsley, Cousin Itt et Oncle Fester sont importants pour le monde de la famille Addams, nous nous attendons donc à les voir dans une certaine mesure mercredi, mais probablement aussi dans des rôles d’invité.

Catherine Zeta-Jones est un casting parfait dans le rôle de Morticia, non seulement à cause de son apparence, mais aussi de son comportement et de son allure. Il en va de même pour Luis Guzman, qui apportera certainement la comédie bien nécessaire à son Gomez. Guzman est apparu dans de nombreuses émissions de télévision et films, dont Shameless, Sandy Wexler et Boogie Nights.