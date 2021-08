L’émission télévisée Field Of Dreams de Peacock : 6 choses à savoir rapidement sur la série Michael Schur

Field of Dreams connaît une année monumentale en 2021. Tout d’abord, le deuxième des trois films de baseball de Kevin Costner a célébré son 30e anniversaire, puis il y a eu le match Field of Dreams entre les Yankees de New York et les White Sox de Chicago où des fils ont appelé leurs pères pour parler de la splendeur de l’événement émotionnel, et maintenant il y aura une série Peacock réinventant l’un des meilleurs films sportifs de tous les temps.

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Michael Schur, l’écrivain de longue date de The Office, co-créateur de Parks and Recreation et passionné de baseball, a été chargé de réimaginer l’histoire de l’odyssée de Ray Kinsella pour renouer avec son disparu depuis longtemps. père. Et bien que nous ne sachions rien de la distribution ou du moment où nous verrons l’émission télévisée Field of Dreams, il y a quelques premiers détails qui nous ont tous un peu excités (et les yeux embués).