L’émission télévisée Field of Dreams en préparation par le créateur de The Good Place ⋆ .

Cela a été un coup de circuit en termes de nostalgie de Kevin Costner ces dernières semaines; d’abord, nous apprenons qu’une série télévisée Waterworld est en cours de développement chez Universal, puis nous avons le très médiatisé Champ de rêves match de la semaine dernière entre les Yankees de New York et les White Sox de Chicago, qui était en direct à la télévision aux heures de grande écoute, et il est maintenant rapporté que Peacock a passé une commande directe à la série pour un petit écran réimaginant le classique du baseball de 1989.

La date limite rapporte que Le bon endroit le créateur Michael Schur fera équipe avec le producteur du film Lawrence Gordon et Universal TV pour écrire la série.

Lisa Katz, présidente de NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré à propos de l’actualité qu’« au fil des ans, Champ de rêves est resté un favori des fans, conservant sa position légitime dans l’air du temps. C’est fantaisiste et ancré, un espace où Mike Schur excelle, et nous sommes impatients d’apporter une nouvelle version de ce classique à Peacock.

Écrit et réalisé par Phil Alden Robinson (Baskets, La somme de toutes les peurs) et basé sur le roman de 1982 de WP Kinsella Joe sans chaussures, Champ de rêves parle d’un agriculteur en difficulté qui construit un terrain de baseball dans son champ de maïs qui attire les fantômes des légendes du baseball dans un endroit où les rêves peuvent devenir réalité.

