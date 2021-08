L’émission télévisée I Know What You Did d’Amazon l’été dernier : date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons

Le casting comprend Madison Iseman, Ashley Moore, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, etc.

1997 Je sais ce que tu as fait l’été dernier était une affaire assez étoilée, d’autant plus qu’elle mettait en vedette Jennifer Lover Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr. au bord de la gloire ou à leur apogée. Bien que le redémarrage d’Amazon Prime ne soit pas aussi distingué – du moins pas encore – il y a plusieurs visages familiers dans cet ensemble.

Plus précisément, I Know What You Did Last Summer d’Amazon Prime mettra en vedette Madison Iseman, qui est surtout connue pour Jumanji: Welcome to the Jungle et The Next Level. Elle a également joué dans Annabelle Comes Home, Goosebumps 2: Haunted Halloween et Fear of Rain. De plus, le casting comprend Brianne Tju (Scream), Ashley Moore (Popstar: Never Stop Never Stopping), Ezekiel Goodman (Dragonfly), Bill Heck (The Leftovers) et Brooke Bloom (Marriage Story). Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Sonya Balmores, Spencer Sutherland et Chrissie Fit font également partie de la série.