L’émission télévisée la plus chère jamais réalisée arrive en septembre 2022 • .

Pendant longtemps, la stratégie d’Amazon pour son service Prime Video de type Netflix a été un peu partout. Au début, il y avait une sorte de théâtre d’art, une ambiance hors des sentiers battus à ses projets. Certains d’entre eux, il est vrai, ont remporté un succès fulgurant pour l’entreprise, comme Transparent et plus récemment The Boys. Mais il y avait aussi trop de « A quoi pensaient-ils ? » types de projets, et d’autres qui ont été précipités, n’ont pas été bien commercialisés ou n’ont pas réalisé leur plein potentiel (pensez à Man in the High Castle et Mozart in the Jungle) en cours de route. Cela nous amène à la date de sortie très attendue de la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon, que la société a finalement confirmée lundi.

La série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon – à venir en 2022

Une fois que le spectacle fera ses débuts (le 2 septembre 2022, près de 21 ans après la première du film original dans les salles), il marquera le point culminant d’un énorme changement de stratégie chez Amazon Prime Video.

L’ancien PDG de la société mais actuel président, Jeff Bezos, est intervenu et a donné un simple commandement au service il y a quelques années. Le streamer a trop d’émissions et de séries télévisées bizarres, a-t-il décidé. Et ce dont il a besoin, de toute urgence, c’est de décrocher un blockbuster. Plus précisément, il doit trouver son propre hit de la taille de Game of Thrones.

Le 2 septembre 2022, un nouveau voyage commence. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA – Le Seigneur des Anneaux sur Prime (@LOTRonPrime) 2 août 2021

Soit dit en passant, pratiquement tous les streamers ont pourchassé ce fantôme, à la suite de l’impact stupéfiant de la série fantastique historique de HBO. Mais pour montrer à quel point Amazon est sérieux dans la réalisation de cette ambition, sa série – située dans l’univers littéraire bien-aimé de JRR Tolkien – avait un budget de 450 millions de dollars. Ce qui en fait, pour ceux d’entre vous qui comptent le score, l’émission télévisée la plus chère jamais réalisée. Comment est-ce pour un univers télévisé fantastique de Game of Thrones-ian évoqué à partir des pages d’une série de livres classiques?

Détails clés

Soit dit en passant, toutes les personnes impliquées dans cette série du Seigneur des Anneaux ont gardé les détails clés de la série assez près du gilet.

La production aurait été bouclée en Nouvelle-Zélande lundi. La première photo publiée par Amazon ci-dessus provient de la première, mais on ne sait pas qui cette image représente. On ne sait pas non plus quels personnages de la série de livres Tolkien apparaîtront ici. Cependant, nous savons que l’émission recevra une cadence de sortie hebdomadaire pour les nouveaux épisodes.

De l’annonce de l’entreprise lundi:

« Le nouveau drame épique présente pour la toute première fois sur les écrans la légendaire histoire du deuxième âge de la Terre du Milieu de JRR Tolkien. Commençant à une époque de paix relative, des milliers d’années avant les événements des livres Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, confrontés à la réémergence tant redoutée de le mal à la Terre du Milieu.

