L’émission télévisée MacGruber de Will Forte vient de remporter le jeu de casting avec un nouveau méchant et plus

Sam Elliott – Perry

Après avoir cimenté son pouvoir de star de la télévision en streaming sur Grace et Frankie and The Ranch de Netflix, le légendaire Sam Elliott se dirige vers une comédie beaucoup plus loufoque en assumant un rôle paternel dans MacGruber. C’est vrai, le héros maladroit de Will Forte a été en quelque sorte engendré par le personnage d’Elliott, Perry. Bien que les deux personnages ne soient plus aussi proches qu’avant, Perry est un phare dans la vie de MacGruber, et il semble qu’il servira de pilier de conseils inspirants alors que son fils tente de sauver le monde. Pas de pression, pas de pression.