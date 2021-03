L’émission télévisée Mighty Ducks Disney Plus est en direct – Voici tout ce que nous savons

Mise à jour – 26 mars 2021 – Cet article a été mis à jour pour montrer que le premier épisode de The Mighty Ducks: Game Changers sur Disney Plus est maintenant en direct sur le service.

The Mighty Ducks était l’une des plus grandes franchises de films d’action en direct de Disney dans les années 1990. Maintenant, vous pouvez regarder le premier épisode de l’émission télévisée Mighty Ducks: Game Changers Disney Plus. Mais qu’est-ce que c’est que ce spectacle?

Dans cet article, nous vous dirons tout ce que nous savons sur The Mighty Ducks: Game Changers jusqu’à présent. Cela inclut si des membres de la distribution des films originaux reviendront, quels nouveaux membres rejoindront l’équipe, et plus encore. Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus maintenant via le lien ci-dessous.

Qu’est-ce que The Mighty Ducks, de toute façon?

Le premier film de la trilogie The Mighty Ducks est sorti en salles en 1992. Emilio Estevez a joué le rôle de Gordon Bombay, un ancien joueur de hockey pour enfants qui est maintenant un avocat de haut niveau à Minneapolis. Après avoir été arrêté pour conduite en état d’ébriété, il est condamné aux travaux d’intérêt général. En conséquence, Bombay est obligé d’entraîner une équipe de hockey pour enfants, qui n’a jamais été compétitive dans leur ligue locale. Avec l’aide de Bombay, l’équipe, qui est renommée les Ducks, commence à gagner des matchs. En fin de compte, ils remportent le championnat de la ligue. Le film a été un grand succès pour Disney et a engendré deux suites: D2: The Mighty Ducks en 1994 et D3: The Mighty Ducks en 1996. Vous pouvez maintenant regarder les trois films sur Disney Plus.

Peut-être que le spin-off le plus étrange de la série de films était une véritable équipe de la LNH. Disney a possédé et lancé l’équipe The Mighty Ducks à Anaheim, Californie en 1993. La société a ensuite vendu l’équipe en 2005. Cependant, les propriétaires actuels appellent toujours l’équipe The Anaheim Ducks.

Qu’est-ce que l’émission télévisée The Mighty Ducks Disney Plus?

Le nouveau spectacle s’appelle The Mighty Ducks: Game Changers. Installée à nouveau à Minneapolis, l’équipe des Ducks a en fait évolué pour devenir la meilleure équipe de la ligue locale des enfants au cours de la dernière décennie. Cependant, la mère de l’un des joueurs est bouleversée lorsque son fils est coupé de The Mighty Ducks. Elle pense que les Ducks deviennent trop sérieux et que les enfants devraient juste faire du sport pour s’amuser. Elle aide à organiser une nouvelle équipe de hockey pour les enfants qui ne sont pas des athlètes naturels et recrute un Bombay maintenant à la retraite pour les aider à les entraîner.

Qui est dans The Mighty Ducks: Game Changers?

Lauren Graham est le chef de file de la nouvelle émission de télévision. Elle est surtout connue pour ses rôles dans la longue série télévisée Gilmore Girls and Parenthood. Elle joue Alex, la mère du garçon de 12 ans qui est coupé sans cérémonie des Mighty Ducks, et qui plus tard aide à former la nouvelle équipe de hockey. Emilio Estevez revient pour jouer Gordon Bombay. Steven Brill, qui a écrit ou co-écrit les scénarios des trois films Mighty Ducks, reviendra en tant que scénariste en chef pour la série de 10 épisodes Game Changers.

De plus, Entertainment Weekly rapporte que dans le sixième épisode de la série, les personnages des trois longs métrages de Mighty Ducks reviendront sur la glace. Ils incluent Elden Henson comme Fulton, Matt Doherty comme Averman, Vinny La Russo comme Adam Banks, Marguerite Moreau comme Connie, Garret Henson comme Guy et Justin Wong comme Kenny Wu. Deux acteurs notables des films précédents, Joshua Jackson (Charlie) et Kenan Thompson (Russ « Knuckle Puck » Tyler) ne seront pas dans la première saison en raison de conflits d’horaire. Cependant, Estevez est cité dans l’article d’EW comme disant: «S’il y a une saison 2 et 3, nous maintenons la porte ouverte pour que tous les canards des films originaux reviennent».

Quand les Mighty Ducks: Game Changers seront-ils lancés sur Disney Plus?

Disney vient de lancer le premier épisode de l’émission sur Disney Plus. Le service de streaming publiera chaque nouvel épisode sur une base hebdomadaire.

C’est tout ce que nous savons sur l’émission The Mighty Ducks: Game Changers sur Disney Plus. Nous mettrons à jour cet article lorsque plus d’informations, y compris une date de lancement spécifique, seront révélées.