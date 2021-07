L’émission télévisée Peacemaker de John Cena: 8 choses rapides que nous savons sur la série HBO Max

Les autres épisodes de Peacemaker seront réalisés par Jody Hill, Brad Anderson et Rosemary Rodriguez

Avec James Gunn appelant les coups de feu sur cinq épisodes de cette toute nouvelle série en streaming, Peacemaker voit Jody Hill, Brad Anderson et Rosemary Rodriguez à la barre, par Collider, pour les trois épisodes supplémentaires. On ne sait pas de quels épisodes ces cinéastes respectifs sont responsables, mais ces noms devraient être familiers aux amateurs de cinéma et de télévision.

Notamment, Jody Hill est co-créatrice de Eastbound & Down et Vice Principals de HBO, ainsi que productrice exécutive de The Righteous Gemstones. Il est également le scénariste et réalisateur de The Foot Fist Way, Observe and Report et The Legacy of a Whitetail Deer Hunter. De plus, Brad Anderson est surtout connu pour avoir réalisé The Machinist, Session 9 et The Call. Il a également produit et appelé les plans de plusieurs épisodes de Fox’s Fringe. De plus, Rosemary Rodriguez est une réalisatrice de télévision vétéran surtout connue pour son travail sur The Good Wife et Jessica Jones. Elle a également dirigé Acts of Worship et écrit et réalisé Silver Skies.