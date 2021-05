L’émission télévisée Powerpuff Girls de Chloe Bennet vient de recevoir de mauvaises nouvelles de la CW

Pendant ce temps, The CW a donné des commandes de séries au projet DC Comics Naomi et All American spinoff All American: Homecoming, rejoignant de nouvelles commandes de séries pour The 4400 et une version adulte du jeu télévisé pour enfants de Nickelodeon Legends of the Hidden Temple. Un ajout, le potentiel spin-off de Nancy Drew, Tom Swift, reste en lice sur le réseau. Tian Richards a en fait fait son introduction en tant qu’inventeur et détective noir, gay et milliardaire dans un épisode récent de Nancy Drew.