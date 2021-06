L’émission télévisée She-Hulk de Marvel : ce que nous savons de la série Disney+

Deux réalisateurs ont été embauchés pour s’attaquer à She-Hulk

Les émissions de télévision Marvel changent la donne en ce qui concerne les réalisateurs, certains n’en ayant qu’un et d’autres plusieurs. En ce qui concerne She-Hulk, il y aura deux réalisateurs à la barre. Kevin Feige a annoncé que la Géante de Jade sera introduite dans l’univers cinématographique par Kat Coiro et Anu Valia. Les crédits de Coiro incluent des épisodes de Brooklyn Nine-Nine, Modern Family, Shameless et le récent Girls5eva. Et Valia a travaillé sur Never Have I Ever, Mixed-ish et AP Bio. Inutile de dire que ces deux-là ont beaucoup d’expérience comique à apporter à la série Marvel.