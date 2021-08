L’émission télévisée The Last of Us de HBO s’est terminée sur son pilote ⋆ 10z viral

HBO regorge d’émissions très attendues, mais rien de tel que The Last of Us. Même Game of Thrones n’avait pas eu ce genre de buzz avant la sortie de la première saison, pour autant que je sache, et c’est peut-être juste parce que les jeux sur lesquels il est basé sont si appréciés. Alors que The Last of Us: Part II vient de sortir l’année dernière, le monde veut toujours plus de Joel Miller dans leur vie, et avec Pedro Pascal à la tête de la série, nous avons hâte de voir ce qu’elle contient.

Et maintenant, il semble que l’épisode pilote soit terminé. La série aura quelques réalisateurs différents prenant des épisodes, mais le réalisateur Kantemir Balagov a publié une photo de l’ardoise de l’émission sur Instagram pour parler du pilote et remercier les acteurs et l’équipe. En écrivant : « Mon travail ici est terminé. Je suis vraiment reconnaissant pour l’opportunité. Ce fut une expérience formidable avec des hauts et des bas. Beaucoup d’amour à l’équipe”, a-t-il ensuite tagué l’équipe et les acteurs impliqués avant d’écrire “PS Back to Mother Russia”.

Une fois le pilote terminé, cela signifie que la série est bien lancée, et avec une commande de dix épisodes pour la première saison, nous ne verrons probablement The Last of Us que plus tard en 2022. Cela semble être dans un million d’années, mais je suis prêt à attendre aussi longtemps qu’il faudra pour donner vie à l’histoire de Joel Miller et Ellie Williams de la manière que le EP et l’écrivain Neil Druckmann souhaite.

