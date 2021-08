L’émission télévisée The Lost Symbol de Peacock: 6 choses rapides que nous savons sur l’adaptation de Dan Brown

Le symbole perdu de Dan Brown est une préquelle des films Da Vinci Code

Nous savons également d’après la bande-annonce et le synopsis du matériel source original que The Lost Symbol de Dan Brown suit Robert Langdon à Washington, DC enquêtant sur la disparition de son ancien mentor, ce qui implique d’utiliser ses compétences pour déchiffrer des symboles et des codes cryptiques. Alors que The Lost Symbol est en fait le troisième des cinq livres de Dan Brown mettant en vedette Langdon en tant que protagoniste, le communiqué de presse de mars 2021 précise également que la série décrira “les premières aventures” du personnage.

Il semble donc que nous ayons une autre préquelle similaire à l’émission télévisée Taken de NBC (qui expliquait comment le personnage de Liam Neeson, Brian Mills, a développé son «ensemble particulier de compétences») à attendre dans The Lost Symbol de Dan Brown. Cependant, il ne serait pas très difficile de “Langdon” votre chemin vers cette conclusion en voyant qui incarne le héros dans la bande-annonce.