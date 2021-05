L’émission télévisée The Time Traveler’s Wife: 9 choses rapides que nous savons sur la série HBO

La série HBO mettra en vedette Rose Leslie et Theo James

Pour les fans de fantasy, The Time Traveller’s Wife n’est pas la première fois qu’ils voient Rose Leslie et Theo James. Plus particulièrement, le premier est surtout connu pour avoir joué à Ygritte dans Game of Thrones, tandis que le second a joué Tobias “Four” Eaton dans The Divergent Series. Dans cette série de HBO, Leslie adopte le rôle de Clare Abshire et James sera vu comme Henry DeTamble, alors que nous suivons comment leur mariage est compliqué en raison du voyage dans le temps.

Ailleurs, Rose Leslie est reconnaissable pour ses performances en tant que Gwen Dawson dans Downton Abbey et Maia Rindell dans The Good Fight. En outre, dans le film, l’actrice a joué dans Honeymoon. De plus, Leslie est apparu dans The Last Witch Hunter, Now Is Good, Sticky Notes et Morgan. Elle est également attachée à la mort sur le Nil de l’année prochaine.

Pendant ce temps, Theo James a été vu dans Underworld: Awakening et Blood Wars. Les autres crédits du film de l’acteur incluent War on Everyone, London Fields, How It Ends, The Inbetweeners Movie et The Benefactor. Il a également joué dans Golden Boy et Sanditon. De plus, James a été entendu dans Castlevania et The Dark Crystal: Age of Resistance.