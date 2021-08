L’émission télévisée Visions de Star Wars révèle un casting A +, y compris la légende de Star Trek George Takei, David Harbour, Lucy Liu et plus

Star Wars : Visions sera composé de neuf courts métrages, tous réalisés par différents studios d’animation. Les titres confirmés pour les courts métrages sont : « The Duel », « Tatooine Rhapsody », « The Twins », « The Village Bride », « The Ninth Jedi », « T0-B1 », The Elder », « Lop & Ocho » et “Akakiri.” George Takei prêtera ses talents à “Akakiri”, dans lequel il interprétera un personnage connu sous le nom de Senshuu. Pendant ce temps, David Harbour interprétera Tajin dans “The Elder”, tandis que Lucy Liu rejoindra “The Duel” en tant que chef des bandits.