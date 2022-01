L’émission « This Week » d’ABC utilise l’anniversaire du 6 janvier pour SMEAR en tant qu' »extrémistes »

Le dimanche de cette semaine, l’ancien hack de l’administration Clinton devenu présentateur George Stephanopoulos et la correspondante d’ABC News Martha Raddatz ont décidé de saccager l’armée américaine en laissant entendre qu’elle est remplie d’extrémistes.

Stephanopoulos a ouvert le segment en peignant l’armée avec un pinceau large en déclarant que « des enquêtes ont révélé que des dizaines de membres de la foule ce jour-là avaient des liens avec l’armée américaine ». Il a ensuite présenté Raddatz : « Martha Raddatz nous apporte ce rapport sur le nouvel effort du Pentagone pour lutter contre l’extrémisme dans ses rangs.

Dans le rapport de Raddatz, elle a interviewé un vétéran de l’armée, Brian Snow, qui portait un gilet pare-balles pour se protéger lorsqu’il assistait au discours de l’ancien président Trump le 6 janvier. Raddatz l’a interviewé ce jour-là ainsi qu’un an plus tard.

Selon Raddatz, Snow avait conduit douze heures depuis son domicile dans l’Indiana pour assister au rassemblement. Avance rapide jusqu’à cette année, Raddatz l’a interviewé à nouveau en présentant la conversation pré-enregistrée de cette façon :

Près d’un an plus tard, nous avons demandé à Snow de nous rencontrer à Washington. Malgré plus de 60 poursuites infructueuses déposées par l’ancien président Trump et ses alliés et aucune preuve de fraude électorale généralisée, Snow est apparemment plus convaincu que jamais que les fausses affirmations d’un les élections volées sont réelles.

Après s’être disputé avec Snow pour savoir s’il y avait eu une fraude électorale importante lors des élections de 2020, Raddatz a rapporté que « Alors que Snow a déclaré qu’il n’avait pas rejoint les manifestants à Capitol Hill après le rassemblement ce jour-là et a qualifié la violence contre les policiers de malheureuse et d’épouvantable, il défend toujours les dizaines de militaires actuels et anciens qui ont participé. »

Après avoir utilisé Snow comme pinceau pour peindre tous les militaires comme des extrémistes, Raddatz s’est tourné vers l’ancien infirmier de l’armée David Smith qui a ensuite affirmé qu’il pensait qu’il regardait « la démocratie tombe » le 6 janvier.

Cette citation a donné à Raddatz son chemin pour rendre compte du soi-disant «extrémisme» dans l’armée :

Et dégrisant pour le Pentagone. À la suite de l’attaque, et décrivant de nouvelles directives et définitions pour les activités extrémistes interdites. Les commandants peuvent également consulter l’historique des médias sociaux des membres du service une fois qu’un drapeau rouge est levé et les conseils incluent ce qui constitue la diffusion de matériel extrémiste en ligne, comme la publication, le like ou le retweet. Mais beaucoup disent qu’il reste encore beaucoup à faire.

S’il est vrai qu’il y avait plus de quatre-vingts personnes qui ont participé aux émeutes du 6 janvier qui avaient une certaine forme d’expérience militaire, pas une seule fois dans ce segment, ni Stephanopoulos ni Raddatz n’ont déclaré le fait que l’écrasante majorité de nos hommes et les militaires ne sont pas des extrémistes.

Cette semaine

1/9/2022

9:01:26 AM

GEORGE STEPHANOPOULOS : Les dernières nouvelles du Congrès avec le démocrate Jaime Raskin et le républicain Mike Rounds. Martha Raddatz rend compte de la montée de l’extrémisme parmi les vétérans du pays.

9:21:08 AM

STEPHANOPOULOS : Le président Biden condamne Donald Trump à l’occasion de l’anniversaire de l’insurrection de la capitale. Les enquêtes ont révélé que des dizaines de membres de la foule ce jour-là avaient des liens avec l’armée américaine. Martha Raddatz nous apporte ce rapport sur le nouvel effort du Pentagone pour lutter contre l’extrémisme dans ses rangs.

MARTHA RADDATZ : Aux premières heures du 6 janvier dernier, parmi les milliers de personnes qui écoutaient Donald Trump sur le National Mall, Brian Snow a attiré mon attention. Pourquoi portez-vous votre gilet pare-balles ?

BRIAN SNOW : J’ai le gilet pare-balles pour me protéger. Je suis père de quatre enfants et j’ai vu de nombreuses preuves de personnes agressées, poignardées, abattues pour avoir assisté à un rassemblement de partisans de Trump, même si elles ne sont pas des partisans de Trump.

RADDATZ : Le vétéran de l’armée avait conduit 12 heures depuis son domicile dans l’Indiana pour assister au rassemblement contre le vol.

SNOW : Le Président a demandé aux gens de venir lui-même, c’est ce que nous avons fait.

RADDATZ : Près d’un an plus tard, nous avons demandé à Snow de nous rencontrer à Washington. Malgré les plus de 60 poursuites infructueuses déposées par l’ancien président Trump et ses alliés et aucune preuve de fraude électorale généralisée, Snow est apparemment plus convaincu que jamais que les d’une élection volée sont réels.

SNOW : Je pense que cette élection est si chargée de – si entachée, peu importe ce que quelqu’un dit plus.

RADDATZ: Et bien que Snow ait déclaré qu’il ne s’était pas joint aux manifestants à Capitol Hill après le rassemblement ce jour-là et qu’il a qualifié la violence contre les policiers de malheureuse et d’épouvantable, il défend toujours les dizaines de militaires actuels et anciens qui y ont participé.

RADDATZ : Ils ont, comme vous, prêté serment de soutenir et de défendre la constitution.

SNOW : Si c’est ce qu’ils pensaient qu’ils devaient faire pour protéger la constitution des ennemis à la fois étrangers et nationaux.

RADDATZ: C’est complètement à l’opposé de la constitution elle-même.

NEIGE : Je ne suis pas d’accord.

RADDATZ : Plus de 80 des quelque 700 inculpations pénales pour l’assaut du Capitole avaient une formation militaire.

DAVID SMITH : Cela va à l’encontre de tout ce que nous étions – nous avons juré de protéger et de servir, de faire.

RADDATZ : David Smith, un ancien infirmier de la Marine qui a servi en Afghanistan, travaillait près du Capitole ce jour-là.

SMITH : Littéralement, regarder ce qui ressemblait à la chute de la démocratie, honnêtement. Euh, donc c’est assez effrayant.

RADDATZ : Et qui donne à réfléchir pour le Pentagone. À la suite de l’attaque, et décrivant de nouvelles directives et définitions pour les activités extrémistes interdites. Les commandants peuvent également consulter l’historique des médias sociaux des membres du service une fois qu’un drapeau rouge est levé et les conseils incluent ce qui constitue la diffusion de matériel extrémiste en ligne, comme la publication, le like ou le retweet. Mais beaucoup disent qu’il reste encore beaucoup à faire.

SMITH : Lorsque nous parlons des vétérans et de leur volonté de servir, ils ont un patriotisme éternel. Et quand les politiciens peuvent manipuler cela, cela leur donnera beaucoup de pouvoir.

STEPHANOPOULOS : Merci à Martha Raddatz pour ce rapport.