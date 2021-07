Lemmy, Randy Rhoads, Kurt Cobain, d’autres figurant dans un nouveau livre de coloriage

Auteur et artiste à succès Alain Robert élargit une fois de plus son “La beauté de l’horreur” collection. En août, les fans de la série à succès auront droit à un tout nouveau livre de coloriage qui rend hommage à certains des VIE D’AGONIE icônes de la culture pop préférées du bassiste. “La beauté de l’horreur 5: Haunt Of Fame” met en évidence un éventail de visages célèbres du passé, y compris MOTRHEAD Légende Lemmy, en retard OZZY OSBOURNE guitariste Randy Rhoads et emblématique NIRVANA leader Kurt Cobain, mélangeant un mélange unique d’horreur et d’humour dans plus de 80 pages d’illustrations originales époustouflantes à colorier.

Plus tard cette année, Robert fait équipe avec le meilleur fabricant de jouets NECA, mieux connus pour leur Teenage Mutant Ninja Turtles, Extraterrestre et Prédateur chiffres, pour sortir le tout premier “La beauté de l’horreur” figurine. Basé sur le favori des fans de la série Ghouliana, la silhouette articulée de 5″ est présentée vêtue de sa robe emblématique à ailes de chauve-souris dans le cadre de NECA‘s Toony terreurs ligne.

“À voir Ghouliana souriant son sourire de piranha aux côtés de grands macabres comme La nonne, ‘Pousser un cri’‘s Visage de fantôme et Michael Myers est un grand honneur pour moi », explique Robert. “J’ai l’impression que ma petite fille morte-vivante a bien grandi !”

“Apportant Ghouliana vivre sous forme de jouet avec sa toute première figurine articulée a été un régal terrifiant », dit NECA Vice-président et directeur de création Randy Falk. “Collaborer avec Alain traduire son œuvre d’art sous une forme sculptée a mis au jour une pléthore de possibilités pour Ghoulianal’avenir. L’imagerie se prête si bien aux figurines, aux poupées, aux masques, aux costumes et plus encore.”

Le mois dernier, “La beauté de l’horreur” Des jeux de tarot ont été publiés, permettant aux fans et aux nouveaux venus curieux d’entrevoir l’avenir avec deux variantes terriblement tentantes : Fear Your Future et Color Your Destiny. Les deux ensembles contiennent 22 cartes d’arcanes majeures et 56 cartes mineures, toutes illustrées par Robert. Fear Your Future est un jeu de tarot plus traditionnel comprenant des cartes de tarot de taille standard entièrement colorées (colorées par Locke et clé‘s Jay Photos), tandis que Color Your Destiny propose des cartes de tarot surdimensionnées en noir et blanc non couchées et prêtes à colorier. Chaque jeu de tarot est emballé dans un guide-souvenir à collectionner avec ruban élévateur, prêt à être ajouté à toute collection de cartes de tarot exigeantes.

Avec la nouvelle passionnante “La beauté de l’horreur” développements décrits ci-dessus, c’est le moment idéal pour découvrir ce que GQ appelle « une collection extraordinaire d’images profondément troublantes », et Le journal de Wall Street appelle « un amusement effrayant ! »



