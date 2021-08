l’emoji 😂 n’est plus cool

Sachez quel est l’emoji qui n’est plus Ă la mode 1:23

New York (CNN Business) – Mauvaise nouvelle pour les personnes qui utilisent frĂ©quemment l’emoji 😂 – ce n’est plus cool.

Ces derniĂšres semaines, deux gĂ©nĂ©rations averties d’Internet se sont affrontĂ©es dans des vidĂ©os et des commentaires sur TikTok sur les caractĂ©ristiques de la culture millĂ©naire ou millĂ©naire qui sont dĂ©sormais considĂ©rĂ©es comme peu cool par la gĂ©nĂ©ration Z. La liste comprend des jeans skinny (verdict de la gĂ©nĂ©ration Z : brĂ»lez-les), une coiffure sĂ©parĂ©e (verdict de la gĂ©nĂ©ration Z : sĂ©paration du milieu ou rien) et peut-ĂȘtre le plus douloureux de tous, les emoji de pleurs et de rires populaires que certains millĂ©niaux ont. des centaines de fois par jour, voire plus.

“Qu’en est-il de l’emoji qui rit [?]”Un utilisateur a demandĂ© dans un commentaire TikTok. Un autre a rĂ©pondu,” C’est si vieux. ” Dans une vidĂ©o diffĂ©rente d’une femme disant qu’elle a cessĂ© de l’utiliser aprĂšs avoir appris que les enfants ne le font pas, une adolescente a commentĂ©,” A mes 15 ans, je dites que vous devriez utiliser cet emoji parce que [porque] nous sommes sĂ»rs de ne pas l’utiliser.”

“J’utilise tout sauf les emoji qui rigolent”, a dĂ©clarĂ© Walid Mohammed, 21 ans, Ă CNN Business. “J’ai arrĂȘtĂ© de l’utiliser il y a quelque temps parce que j’ai vu des personnes plus ĂągĂ©es l’utiliser, comme ma mĂšre, mes frĂšres aĂźnĂ©s et simplement les personnes ĂągĂ©es en gĂ©nĂ©ral.”

Pour de nombreux membres de la gĂ©nĂ©ration Z, l’emoji 💀 est devenu un substitut populaire du rire. C’est la version visuelle de la phrase d’argot “Je meurs” ou “Je meurs”, ce qui signifie que quelque chose est trĂšs drĂŽle. Autres alternatives acceptables : l’emoji 😭 (officiellement appelĂ© “Loudly Crying Face” ou visage qui pleure avec intensitĂ©), ou Ă©crivez simplement “lol” (acronyme en anglais pour rire aux Ă©clats) ou “lmao” (acronyme pour rire jusqu’Ă … , vous connaissez probablement dĂ©jĂ le reste).

Xavier Martin, 17 ans, a dĂ©clarĂ© que l’emoji 😂 est « fade » et que « peu de gens » de son Ăąge l’utilisent. Stacy Thiru, 21 ans, prĂ©fĂšre les vrais emoji qui pleurent car ils montrent une Ă©motion plus extrĂȘme et sont plus dramatiques. Il a dit qu’il ne pouvait mĂȘme pas trouver l’emoji pleurer et rire sur le clavier de son iPhone.

Un emoji similaire, appelĂ© “Rouler sur le sol en riant” (đŸ€Ł, rire et se rouler par terre), n’est pas non plus Ă la mode. InterrogĂ©e sur cet emoji lors d’un appel vidĂ©o, Thiru a fait un visage visible. “Je n’aime pas celui-lĂ ”, a-t-il dĂ©clarĂ©. “MĂȘme ma mĂšre ne l’utilise pas.”

“Face with Tears of Joy”, le nom officiel de l’emoji qui rit et pleure, est actuellement l’emoji le plus utilisĂ© sur Emojitracker, un site Web qui montre l’utilisation des emojis en temps rĂ©el sur Twitter. Il Ă©tait en tĂȘte de la liste Emojipedia des emojis les plus utilisĂ©s sur Twitter en 2020, tandis que “Loudly Crying Face” arrivait en deuxiĂšme position. Et il a durĂ© : en 2017, Apple a dĂ©clarĂ© que l’emoji riant et pleurant Ă©tait le plus populaire en AmĂ©rique.

“Tears of Joy a Ă©tĂ© victime de son propre succĂšs”, a dĂ©clarĂ© Gretchen McCulloch, linguiste Internet et auteur de “Because Internet: Understanding the New Rules of Language”.

“Si vous signalez le rire numĂ©rique pendant des annĂ©es et des annĂ©es de la mĂȘme maniĂšre, vous commencez Ă avoir l’air peu sincĂšre 
 L’hyperbole s’estompe avec une utilisation continue”, a-t-il dĂ©clarĂ©. C’est pourquoi la gĂ©nĂ©ration Z recherche peut-ĂȘtre de nouvelles façons d’indiquer qu’elle rit de diffĂ©rentes maniĂšres.

Les membres de la gĂ©nĂ©ration Z, nĂ©s aprĂšs 1996, ont grandi Ă une Ă©poque oĂč Internet Ă©tait dĂ©jĂ omniprĂ©sent et souvent dans la paume de leurs mains. Certains millennials, par comparaison, se souviennent d’un temps avant l’immersion constante sur Internet ; beaucoup se sont lancĂ©s dans le monde des emojis et de l’argot Internet non pas via des messages texte ou des mĂ©dias sociaux, mais via Messenger d’AOL. (Les millennials sont nĂ©s entre 1981 et 1996, selon le Pew Research Center.)

Pour l’anecdote, les gĂ©nĂ©rations plus ĂągĂ©es ont tendance Ă utiliser les emojis littĂ©ralement, tandis que les jeunes gĂ©nĂ©rations deviennent plus crĂ©atives, a dĂ©clarĂ© Jeremy Burge, directeur des emojis chez Emojipedia, un site Web de dictionnaires emoji. Emojipedia a rĂ©cemment Ă©crit un article de blog qui disait : « Il est de bon ton sur TikTok que les emoji riant et pleurant soient pour les baby-boomers. »

Les membres de la gĂ©nĂ©ration Z ont dĂ©clarĂ© Ă CNN Business qu’ils aimaient attribuer leurs propres significations aux emoji, qui sont ensuite transmises aux autres membres de leur cohorte, souvent via les mĂ©dias sociaux. Par exemple, l’emoji d’une personne portant un chapeau de cowboy (đŸ€ ) et celui d’une personne simplement debout sont devenus synonymes d’inconfort. D’autres enchaĂźneront un tas d’emoji positifs, comme des Ă©toiles, des arcs-en-ciel et des fĂ©es, puis les associeront Ă quelque chose de nĂ©gatif. “Notre gĂ©nĂ©ration est trĂšs sarcastique”, a dĂ©clarĂ© Martin.

Parfois, les adolescents et les vingt ans utilisent des emoji, comme celui qui rit et pleure, ironiquement, comme envoyer six ou sept d’entre eux d’affilĂ©e Ă leurs amis, pour l’exagĂ©rer. Mais, en gĂ©nĂ©ral, cet emoji est interdit.

“Pour la gĂ©nĂ©ration Z, c’est la mĂȘme chose que d’avoir un Android”, a dĂ©clarĂ© Mohammed.