Travis Scott reste sous un microscope au milieu des retombées de la tragédie du festival Astroworld. L’événement annuel, qui a réuni 50 000 personnes, s’est terminé après une série d’afflux de foule. Huit personnes sont décédées et 300 autres ont été hospitalisées. Les deux jours restants des festivals ont été annulés. Scott s’est engagé à payer les factures médicales et les frais funéraires, ainsi qu’à coopérer pleinement avec les enquêteurs pour découvrir exactement ce qui s’est passé. Maintenant, il semble que Scott ait perdu un accord récent.

L’emote de Scott dans le jeu vidéo populaire Fortnite a été supprimée. Le « Out West » a emporté l’audio en vedette de la chanson du même titre de Scott. Il n’est plus disponible dans la boutique d’objets de Fortnite, rapporte The Verge. Epic a refusé de commenter à The Verge pourquoi l’émote a été supprimée.

L’année dernière, Scott a organisé un concert virtuel Fortnite. Plusieurs articles sur le thème de Travis Scott ont été créés et vendus pour célébrer l’événement. Ses articles précédents restent disponibles à l’achat, mais il n’est pas clair s’ils seront supprimés à l’avenir.

Scott et Live Nation font actuellement l’objet de nombreuses critiques. Les plaintes concernant le surpeuplement, la sécurité minimale et les problèmes de sécurité globale concernant le contrôle des foules ont été les principaux sujets de discorde.

Darius Williams, un agent de sécurité qui a été embauché pour le festival, a déclaré à TMZ qu’il était clair dès le début qu’il n’y avait pas beaucoup de clarté sur la façon dont la sécurité serait utilisée. « C’était assez vague exactement quels seraient les rôles », a-t-il déclaré. « La veille d’Astroworld, j’ai terminé l’orientation et la formation pour le processus, et quand je suis arrivé vendredi matin vers 7 heures du matin, ils étaient encore assez vagues. [They] ne nous a pas vraiment dit ce que nous allions faire.

Williams a déclaré que lui et d’autres candidats devaient passer un examen de licence pour un agent de sécurité de niveau 2. Il dit que le test était à livre ouvert et que les instructeurs leur ont donné les réponses. Lorsqu’il est arrivé à la formation, il dit avoir remarqué que l’événement manquait cruellement de personnel, ajoutant qu’il estime que pour 500 à 1 000 festivaliers, il n’y avait qu’un seul agent de sécurité. En conséquence, il a décidé d’abandonner le concert à la dernière minute, le jour où le festival a commencé.