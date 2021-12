L’émote la plus ennuyeuse de Destiny 2 est disponible pour Bright Dust cette semaine

Destiny 2 n’est pas étranger aux emotes basées sur les mèmes Internet et la nostalgie de la culture pop. Vous pouvez utiliser les mouvements de Rick Astley du clip classique « Never Gonna Give You Up ». Vous pouvez devenir une approximation d’Alfonso Ribeiro faisant son incroyable Carlton Dance du Fresh Prince of Bel-Aire. Vous pouvez acheter une emote qui vous permet de faire sauter une chaise et de vous asseoir comme ce mème de Jason Momoa faisant sauter une chaise et s’asseyant. Et maintenant, vous pouvez accrocher l’emote Cat Ear Dance avec la devise que vous gagnez simplement pour jouer au jeu, permettant à l’emote Destiny 2 la plus ennuyeuse de se propager encore plus loin.

Vous avez probablement déjà vu la danse des oreilles de chat, mais jusqu’à présent, la plupart des joueurs l’ont attrapée avec de l’argent, la monnaie en argent réel de Destiny 2. Cette semaine, cependant, vous pouvez acheter la Cat Ear Dance pour seulement 700 Bright Dust, ce qui est une somme relativement dérisoire que vous pouvez accumuler pour compléter des primes et éliminer des défis hebdomadaires. Si c’est quelque chose que vous voulez.

Pouah.

La danse des oreilles de chat, cependant, est une émotion incroyablement irritante pour des raisons que la science n’a pas encore comprises. Malgré cela, ou probablement à cause de cela, l’émote s’est propagée comme une traînée de poudre dans toute la communauté. Si vous l’avez déjà vu et que vous avez eu du mal à comprendre ses origines, ne cherchez pas plus loin que le clip de « Caramelladansen », une chanson des Caramella Girls, un groupe de pop fictif.

La vidéo est sortie de la chaîne YouTube Caramella Girls le jour de la création de la chaîne en 2008, et c’est juste… ça. La danse des oreilles de chat. Pendant genre trois minutes entières. Mais c’était une chose étrange sur Internet en 2008, alors c’est maintenant gravé dans l’esprit de toute une génération. Et ces gens jouent à Destiny 2, apparemment.

Alors voilà. Si vous souhaitez utiliser une emote extrêmement frustrante sur les caméras de destruction de vos ennemis Crucible ou si vous souhaitez célébrer la défaite d’Atheon en invoquant l’apogée d’un groupe de pop animé, vous pouvez désormais le faire à moindre coût. Assurez-vous simplement de le récupérer avant la réinitialisation hebdomadaire à 9 h 00 PT / midi HE le mardi 7 décembre. Utilisez votre énergie de manière responsable.

