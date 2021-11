L’émotion brute d’Eddie Kingston alimente les plus grandes histoires de lutte

Eddie Kingston, un lutteur professionnel de 39 ans qui a eu du mal à réussir, atteint enfin les sommets qu’il mérite dans All Elite Wrestling. Kingston n’a pas la chance d’avoir un physique comme The Rock, ou la compétence technique de grands comme Bret Hart, mais il se connecte avec des fans du monde entier d’une manière différente, en tirant parti de quelque chose qui manque : l’honnêteté et la vulnérabilité.

Le magnum opus de Kingston est arrivé mardi lorsqu’il a écrit son histoire pour The Player’s Tribune, une épopée radicale sur ses problèmes de santé mentale, d’alcool et de ne jamais atteindre les objectifs ambitieux qu’il s’était fixés dans la vingtaine. Chaque mot de la pièce dégouline dans le ton, le réalisme et la réalité qui l’ont rapidement transformé en l’une des stars les plus incontournables du catch.

La beauté de ce que fait Kingston sur le ring épouse parfaitement ses paroles et ses actions. Au micro, il est tout à fait l’homme qu’il est au quotidien. Il est rude sur les bords, parle de son histoire de combat dans les rues, mais se marie parfaitement avec cela en ouvrant en parlant des démons auxquels il a été confronté en cours de route, notamment sa maladie mentale – ce qui est du jamais vu dans le monde de la lutte professionnelle. Dans une industrie qui présente si souvent ses personnages comme surhumains, Kingston dit à tout le monde qu’il est absolument humain et imparfait, et qu’il se bat toujours chaque jour.

« Et c’est pourquoi je raconte cette histoire, et je ne tire aucun coup de poing, et tous les gars de la vieille école qui ne veulent pas entendre ce genre de choses, et pensent qu’on ne devrait pas en parler, ces gars-là peut embrasser respectueusement mon cul. Si je n’étais pas sous Zoloft, si je ne recevais pas d’aide pour ma santé mentale, si j’avais trop peur de parler de ce genre de choses, je finirais par me suicider. Période. J’ai perdu trop d’amis dans ce business pour me taire et enterrer toutes ces émotions avec des pilules et de l’alcool.

Maintenant, la vie de Kingston et ses troubles sont parfaitement mélangés avec l’histoire avec des résultats enivrants. Vendredi soir, AEW Rampage Kingston est monté sur le ring avec la légende CM Punk, connu pour avoir mélangé la fiction à la réalité dans son travail, et les deux ont créé un drame aussi bon que tout ce que vous verrez à la télévision, scénarisé ou non. Immédiatement, il a été salué comme l’une des plus grandes promos de l’histoire de la lutte.

Le but de la promotion en face à face était de construire et de promouvoir leur match lors du prochain pay per view d’AEW, Full Gear, mais cela a permis de réaliser bien plus. Depuis que CM Punk est revenu après une absence de sept ans de la lutte, il a été acclamé comme un roi conquérant revenu pour réclamer sa couronne, et en cinq minutes de vérité et honnêtement, Kingston et Punk ont ​​transformé la foule, renversé le script et avaient les gens derrière le outsider.

Kingston et Punk ensemble sur le ring au micro allait toujours être magique. Chacun a la capacité de prendre un public et de le mettre dans la paume de sa main, mais personne ne s’attendait à ce qu’il réalise l’impossible : créer un scénario où les fans voulaient légitimement voir Kingston battre Punk. C’est parce que nous pouvons tous nous voir à Kingston, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes.

L’angoisse d’atteindre notre potentiel, le sentiment d’insuffisance d’avoir perdu du temps, les regrets de se demander ce qui aurait pu être si la vie avait pris un chemin différent. Nous avons tous affaire à eux, nous avons tous ceux qui doutent de nous, nous avons tous des gens le long de la route qui nous méprisent. C’est ce que Kingston a exploité, et cela a donné aux fans le sentiment qu’ils peuvent aussi être vulnérables.

À la manière typique d’Eddie Kingston, il s’empresse de noter que finalement réussir, réaliser son rêve d’être dans une grande entreprise de lutte, enfin être payé ce qu’il vaut – rien de tout cela n’efface ses regrets passés et sa dépression actuelle. La semaine dernière, sur Busted Open Radio, il a expliqué à quoi ressemblait sa vie actuelle, surfant même sur cette nouvelle vague de popularité.

« Cela ne veut pas dire que je ne me réveille pas tous les matins et que je dois faire face à ma dépression avant même de sortir du lit. Puis, quand j’ai enfin surmonté la dépression, je dois me dépêcher et aller au gymnase. Ensuite, je dois me dépêcher et me rendre à l’entraînement de Muay Thai. Ensuite, je dois me dépêcher et aller à l’entraînement au grappling. Ensuite, je dois me dépêcher et rentrer à la maison, combattre à nouveau ma dépression parce que tu sais que quelque chose peut surgir dans ma tête. Chaque jour est une galère. »

« Chaque jour est une galère. » C’est une phrase qui a du sens pour quiconque a déjà été confronté à la dépression, en particulier dans un monde qui confond trop souvent être triste et déprimé. Une stigmatisation incontournable selon laquelle les personnes qui ont de l’argent, de la célébrité et du succès n’ont « rien à déprimer ». C’est la bataille que mène Kingston, avec lui-même, avec le monde, et c’est celle qu’il permet de jouer sur nos écrans de télévision chaque semaine.

Pendant la majeure partie de sa carrière sur le ring, The Rock s’appelait « The People’s Champion ». Sa bravade impétueuse et sa confiance sans précédent ont conquis les fans dans une ère de prospérité économique. Maintenant, Eddie Kingston est le nouveau champion du peuple, comprenant que le monde est endommagé, imparfait et qu’il en est le produit. C’est une histoire qui s’étend en dehors d’un ring de catch et imprègne toute notre vie, et c’est l’histoire la plus honnête, la plus brutale et la plus belle que nous ayons vue depuis des années.