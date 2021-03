L’émotion de Bryan Gil lorsqu’il a entendu sa convocation avec l’équipe nationale espagnole

Ils disent que la première fois qu’ils vous invitent à jouer avec le Séléction espagnole tu n’oublies jamais et c’est sûr Bryan gil Il ne le fera pas. Le joueur de la Eibar a été appelé pour Luis Enrique pour jouer les matchs de qualification Coupe du monde Qatar 2022 contre la Grèce, la Géorgie et le Kosovo et son émotion est ressortie lorsqu’il a appris la nouvelle.

Jeune Bryan Gil il a entendu la nouvelle quand il s’entraînait et ne pouvait retenir ses larmes, comme on peut le voir dans la vidéo publiée par Eibar sur leurs réseaux sociaux. Tout un exploit pour un joueur qui est venu dans cette équipe le dernier jour du marché d’hiver, prêté par Séville jusqu’à la fin de cette saison. Grâce au travail, il est devenu titulaire incontesté et jouer 19 matchs de championnat.

Bryan gil a fait ses débuts contre Osasuna à Ipurua le 18 octobre 2020, jouant 20 minutes dans un match qui s’est terminé 0-0 sur le tableau de bord, pour jouer son deuxième match avec Eibar précisément contre Séville à Sánchez Pizjuán, étant un partant.

Gil a marqué trois fois avec le maillot Eibar et est le deuxième meilleur buteur de l’équipe cette saison, derrière Kike García et à égalité avec Esteban Burgos.

Le jeune homme n’est pas étranger à l’équipe nationale, bien que toujours dans les catégories inférieures. Il était un habitué de l’équipe des moins de 21 ans et fait maintenant un bond important dans sa carrière de footballeur après avoir été appelé par Luis Enrique.