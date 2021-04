L’empereur fêtera son 30e anniversaire avec l’événement en direct “ Une nuit de colère impériale 2021 ”

Metallers noirs norvégiens vétérans EMPEREUR ont annoncé un événement en direct, “Une nuit de colère impériale 2021”, qui se tiendra le 23 mai.

Le groupe déclare: “2021 marque le 30e anniversaire de la formation de EMPEREUR. Avec l’état actuel du monde, il a été impossible d’aller de l’avant avec les plans prévus. Nous vous invitons maintenant à vous joindre à nous dans un événement de streaming exclusif. Le spectacle aura lieu au Notodden Theatre, le 23 mai. La setlist comprendra des morceaux de tout le catalogue, ainsi que des apparitions très spéciales du bassiste original. Mortiis, qui est apparu sur le ‘Colère du tyran’ démo, “ Alors que les ombres se lèvent ” EP et ‘Empereur’ mini album et ex-batteur Faust, qui est apparu sur le “ Alors que les ombres se lèvent ” EP, ‘Empereur’ mini album, ainsi que l’album phare, “ Dans l’éclipse de la nuit ”. “

Pour acheter des billets, rendez-vous à cet endroit.

En 2019, EMPEREUR chanteur Ihsahn (vrai nom: Vegard Sverre Tveitan) a rejeté l’idée que le groupe écrive et enregistre un album de retour. Le dernier LP studio du groupe, “Prométhée – La discipline du feu et de la disparition”, est sorti en 2001 et a été entièrement écrit par Ihsahn. EMPEREUR rompu peu de temps après, avec Ihsahn continuer à poursuivre une carrière solo, alors que guitariste Samoth (vrai nom: Tomas Thormodsæter Haugen) a participé à une variété de groupes, y compris ÉCUME et ZYKLON. EMPEREUR s’est fréquemment réuni au cours des années qui ont suivi pour se produire en direct, mais a continuellement résisté aux appels à publier de Ihsahn dit ne changera pas de sitôt.

“Comme tu le sais, EMPEREUR développé, à un moment donné, j’ai fini par faire de plus en plus de musique et finalement, j’ai fait toute la musique », a-t-il déclaré à Loud TV.« Nous préférerions nous arrêter au niveau où nous étions tous impliqués de manière créative, plutôt que de faire pour conserver le logo ou pour l’une de ces raisons. À ce stade, il y a tellement de nostalgie attachée à ce que nous faisons, et nous avons été dans la position privilégiée que les gens ont développé des relations similaires avec ces vieilles chansons que nous avons faites, en tant que fans, avec d’autres groupes. C’est une position très humiliante. Si vous l’avez inversée, quel genre de EMPEREUR pourrions-nous faire? Quelle sorte de EMPEREUR pourrions-nous faire? Nous devrions faire quelque chose qui ressemble à du vieux EMPEREUR? Ou devrions-nous faire quelque chose comme EMPEREUR sonnerait aujourd’hui? Si ça ne tenait qu’à moi, EMPEREUR sonnerait comme mes disques solo parce que c’est comme ça que j’écris du métal. C’est une sorte de chose perdante. Tout l’intérêt du black metal, les gens veulent quelque chose de réel et d’intégrité de ce que c’est. À ce stade, aucun de nous ne peut voir de raison de faire cela au-delà de ce que nous faisons déjà. En parlant simplement pour moi, je peux jouer toutes ces vieilles chansons à des gens qui ont cette relation forte avec elle, de la même manière que moi en tant que fan. Mais je peux aussi faire mes albums solo et continuer ce voyage musical, et je ne vois aucune raison de changer cela. Nous sommes dans une très bonne position maintenant que nous pouvons tous faire ce que nous voulons tous. S’il y a une sorte de festival ou de spectacle qui ne rentre pas dans notre programme, c’est bien. Nous faisons juste ce qui est cool pour nous. “

