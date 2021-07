L’empire invisible | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

Cet article va à l’encontre de 50 mille ou cent mille ans de conditionnement humain. Cela signifie que les gens diront : « Je n’ai aucune idée de ce que vous voulez dire. » “Tu ne dis pas CELA, n’est-ce pas ?” « Tout dans la civilisation contredit ce que vous suggérez. »

Ainsi soit-il.

« Il existe un empire vivant du Poème. Le poème est ce que la plupart des gens rejettent automatiquement comme étant complètement sans valeur et inutile, pragmatiquement parlant, le pragmatisme étant la seule langue qu’ils se sont engagés à parler, sous peine de mort. Et pourtant ils sont là, à l’église, aux enterrements, à réciter des poèmes, quand ça compte. Quand ils doivent être DÉMÉNAGÉS. (mes notes pour The Magician Awakes)

« La force qui, à travers le fusible vert, entraîne la fleur Conduit mon âge vert… »

“Le temps me laisse jouer et être Doré dans la miséricorde de ses moyens, Et vert et doré j’étais chasseur et berger, les veaux

A chanté à ma corne, les renards sur les collines aboyaient clair et froid, Et le sabbat a sonné lentement Dans les cailloux des ruisseaux sacrés.

« J’ai rêvé de la nuit verte aux neiges éblouies Un baiser s’élevant lentement jusqu’aux yeux de la mer, La circulation des sèves inconnues, Et le réveil jaune et bleu du phosphore chantant !

Je connais la logique. Et des preuves. Et enquête. Je le fais depuis près de 40 ans. Mais sous tout ça, je le fais pour exposer le château qu’ils, les fous, construisent pour nous. Le château de leur langue morte et de leur fausse logique en lambeaux et de leurs bandes de fer de contrôle matérialiste ; leur novlangue et leur laboratoire parlent et les germes parlent et les rackets de protection parlent et les récompenses parlent et les robots parlent et les technologies parlent et les données parlent et la modélisation parlent et les squeeze-play parlent et la propagande parlent et la cartographie parlent.

Toutes les langues qui sont séparées de LIFE.

A l’invention de l’imprimerie, s’est-on mis à adorer les petites lettres de métal qui permettaient de publier des livres ? Lorsque les ordinateurs se sont installés, les gens se sont mis à les adorer, ainsi que le logiciel et la capacité de traitement ; et les métaphores de l’esprit en tant qu’ordinateur fleurissaient partout comme des fleurs en plastique bon marché.

Comme les commentateurs sociaux ne se lassent jamais de le souligner, chaque nouvelle ère crée sa propre histoire sur le fonctionnement de l’univers. De nos jours, l’histoire est centrée sur les « programmes ». Les planètes, les étoiles et les galaxies doivent répondre à un certain ensemble d’instructions. Et les humains aussi.

En poussant ce mythe jusqu’au bout, il n’y a pas de place pour la VIE. Ou CONSCIENCE.

Les poètes ont toujours ouvert la voie. Ils éclatent à travers les couches de l’emprisonnement conditionné et plantent de nouvelles graines de temps.

Ils prennent le langage fonctionnel, le transforment et le projettent à travers les nuages.

Ils expriment ce qui était inexprimable.

Ils détruisent d’un coup d’œil les vieux empires encroûtés.

Que des siècles d’éducation n’aient pas réussi à enflammer des milliards de jeunes avec de la poésie n’est pas un signe que cette plus haute expression de la conscience soit incompréhensible ou une aberration.

La poésie n’est pas une solution à un problème. C’est ce que l’âme cherche toujours. Cherchant dans un magasin d’alcools à 3 heures du matin, dans un désert sans fin, dans un bordel, drogués devant un poste de télévision, au moment où deux amants se promettent fidélité pour toujours, quand un cercueil est descendu dans une tombe, quand les nuages ​​de l’esprit soudain défricher au sommet d’une montagne, quand les corps des soldats reviennent sur le sol national, quand l’ennui semble sans fin, quand un peloton d’exécution pointe ses armes, quand un enfant sort de l’utérus, quand des circonstances terribles déchirent loin de l’immonde couverture pourrie de l’indifférence béate de l’ignorant qui pense tout savoir, quand un père se rend compte de ce que voit son enfant un matin de printemps dans un temps interminable, quand une femme se retourne dans son lit et regarde le homme qu’elle aime.

Accrochez-vous au Poème, enterrez-le, niez-le, et l’invention qui le supplante est la mort vivante.

À cette époque, nous appelons cette invention la technocratie.

Toute religion est une poésie figée. Quelque part, un poète écrivait un poème de dix mille pages, et les prêtres sont intervenus et l’ont pris et l’ont édité, l’ont coupé, en ont encadré un morceau, en ont arraché la nature sauvage et libre et l’ont mis dans un livre—leur livre.

