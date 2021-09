L’emplacement des magasins de détail est-il toujours important?

“La rue principale ne va pas disparaître, mais le type d’occupants changera” – Emily Shirley

Historiquement, la localisation des détaillants a toujours été importante. Après tout, c’est un facteur clé pour attirer les clients – des employés de bureau, des résidents locaux, des navetteurs et des touristes.

Cependant, avec un changement sans précédent vers les achats en ligne et les achats dans les rues commerçantes locales grâce aux commandes à domicile au milieu de la pandémie de Covid-19, l’emplacement des magasins de détail est-il toujours aussi important aujourd’hui qu’avant ? D’autant plus que la pandémie a fait des ravages dans les grands centres-villes ou a provoqué la fermeture de nombreux détaillants emblématiques dans des destinations de shopping à travers le Royaume-Uni ?

Samantha Mansfield, responsable de la stratégie EMEA chez LiveArea, a déclaré que l’époque des grands magasins phares pourrait être complètement révolue.

“À tout le moins, leur rôle passera probablement d’un endroit à un entrepôt et affichera de grandes quantités de produits à un endroit où les clients pourront se connecter et découvrir la marque et leurs produits”, a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

Elle a expliqué que le populaire détaillant américain Dick’s Sporting Goods a récemment ajouté des terrains en gazon de 17 000 pieds carrés à deux de leurs emplacements, les champs étant entourés d’une piste de taille olympique qui pourrait servir de patinoire en hiver.

Mansfield pense que cela pourrait bientôt être reproduit au Royaume-Uni.

« Au cours de la pandémie, la demande des consommateurs a changé rapidement et les détaillants ont dû se réinventer pour proposer de nouvelles façons innovantes de faire leurs achats », a-t-elle ajouté.

«La réouverture de la rue principale a peut-être été un coup dans le bras, mais il est peu probable que la fréquentation revienne aux niveaux d’avant la pandémie sans un tirage autre que l’acte d’achat de produits.

« La fermeture des magasins physiques pendant de longues périodes a accéléré le besoin de transformation numérique.

« Nous sommes, pour l’instant du moins, sortis du confinement, mais la pandémie aura un effet durable sur les marques et leurs magasins physiques. »

Topshop était autrefois situé au cœur d’Oxford Street.

Au début de l’année, le magasin phare de Topshop sur Oxford Street à Londres a officiellement fermé ses portes, marquant la fin d’une époque, mais ce n’était pas la seule victime de la célèbre destination de shopping.

Plus de 13% des occupants de la rue principale la plus fréquentée du Royaume-Uni ont désormais définitivement cessé leurs activités – y compris Debenhams et Evans – tandis que Next et Boots n’ont désormais qu’un seul magasin phare dans la rue, alors qu’avant la pandémie, ils en avaient plus d’un.

Lorsqu’on lui a demandé si les détaillants devraient toujours chercher à ouvrir des magasins dans des destinations de shopping telles qu’Oxford Street, Emily Shirley, directrice générale de Vistaprint UK, a déclaré que des sites comme celui-ci attiraient toujours les acheteurs.

« Oxford Street a toujours été très prisée par les détaillants et les restaurants de toutes tailles, et 2021 a vu la renaissance de magasins phares – tels que la récente relance de Sports Direct – mais pour les petites entreprises, capitaliser sur le soutien et l’intérêt locaux est crucial », a-t-elle expliqué. .

« Ouvrir des magasins et être présent dans les zones locales devient de plus en plus important, car de nombreux Britanniques travaillent désormais à domicile et ont moins envie de se rendre en ville. »

Elle a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, les petites entreprises les plus populaires pour les acheteurs britanniques comprenaient les boutiques de cadeaux qui figuraient dans le top 10. Cela signifie qu’il était crucial d’avoir une offre dans les zones locales et les rues commerçantes locales, ainsi que le commerce en ligne.

Si les détaillants déménagent pour migrer hors des centres-villes, l’expérience en magasin et d’achat devrait-elle également changer en même temps que l’emplacement ?

Melissa Minkow, responsable de l’industrie de la vente au détail chez la société d’ingénierie logicielle CI&T, a déclaré : « Les entreprises de briques et de mortier qui font toujours partie de la rue principale, ou qui remplacent certaines marques, devront vraiment servir un objectif précieux aux consommateurs.

« Si vous ne le faites pas, davantage d’unités vides apparaîtront. Une grande partie de l’attrait de n’importe quel quartier commerçant est dérivée de la possibilité de magasiner autant de destinations en un seul voyage.

“S’il finit par y avoir un effet d’entraînement complet sur le commerce de détail, les entreprises expérientielles non commerciales seront le seul moyen de maintenir la circulation piétonnière dans les rues principales, en particulier dans les grandes villes.”

“Ces tendances sont certainement là pour rester”

Alors que les Britanniques ont été contraints de rester chez eux au plus fort de Covid, le passage au magasinage local a été indéniable, mais serait-il arrivé aussi rapidement, voire pas du tout, sans la pandémie ?

Shirley a déclaré: « Le passage au magasinage local et au magasinage petit était inévitable, mais a été accéléré par la pandémie. »

D’après les recherches de VistaPrint, elle a déclaré que pour plus des deux tiers des Britanniques, la pandémie leur a montré à quel point les petites entreprises sont importantes pour la société et leur promet leur soutien, par opposition aux grandes chaînes de rue.

« Nous savons que le soutien aux petites entreprises est de plus en plus important pour la jeune génération et notre prochaine cohorte de clients, 49 % des 18-24 ans sont

prévoit de soutenir les petites entreprises plus après la pandémie », a déclaré Shirley.

« La pandémie a également donné naissance à une nouvelle génération d’entrepreneurs et de décideurs qui ont utilisé la pandémie pour lancer une activité secondaire.

« En plus de cela, nous constatons également une augmentation du nombre de consommateurs qui souhaitent des produits et des pièces uniques fabriqués de manière durable et issus de sources éthiques. »

Elle a également souligné comment la recherche a révélé que les acheteurs de la génération Z étaient prêts à dépenser jusqu’à 10 % de plus pour des produits durables et que les achats locaux réduisent l’empreinte carbone de chacun, du transport aux kilomètres logistiques.

Pour les détaillants encore situés dans les principales destinations de shopping, Minkow a déclaré qu’ils pourraient toujours attirer les acheteurs à nouveau. Cependant, de nouvelles méthodes seraient nécessaires.

“La réalité est que les comportements d’achat évolués des consommateurs les ont déplacés au-delà des détaillants traditionnels de la rue principale”, a-t-elle expliqué.

« La rue principale ne va pas disparaître, mais le type d’occupants va changer.

« L’avenir de la rue principale réside dans les approches de vente au détail connectées et les magasins spécialisés de niche, où les magasins physiques complètent une offre en ligne, et non l’inverse.

« Maintenant que les consommateurs sont plus à l’aise pour commander en ligne et récupérer en personne, de nombreux magasins physiques serviraient mieux de micro-centres de distribution ou de plates-formes de rendez-vous uniquement centrées sur l’expérience de service client personnalisée (via des consultations virtuelles ou en personne après le verrouillage ).”

Minkow a ajouté que les enjeux seraient plus élevés que jamais pour que les magasins physiques soient des destinations pour les acheteurs et que les consommateurs voudraient s’assurer que leur parcours d’achat axé sur la mission est efficace et réussi ou agréable et expérientiel.

James Morris-Manuel, directeur général EMEA de Matterport, a ajouté que le commerce de détail expérientiel sera une force motrice pour attirer les acheteurs dans la rue.

“Les expériences sont un différenciateur pour permettre la survie dans le commerce de détail – alors que l’on a beaucoup parlé de l’essor du commerce électronique, les magasins offrent une connexion attrayante qui donne vie aux produits d’une manière que les sites Web de commerce électronique ne peuvent pas”, a-t-il déclaré à Retail Gazette.

Un exemple de ceci est lorsque le détaillant adopte la réalité étendue (XR) – environnements de réalité virtuelle, mixte et augmentée générés par la technologie – pour se différencier grâce à des expériences numériques.

À l’aide de la technologie de numérisation 3D, les détaillants peuvent créer un jumeau numérique, une réplique virtuelle d’un environnement de magasin physique, pour créer des visites virtuelles 3D qui donnent vie aux magasins en ligne. L’approche ouvre de nombreuses opportunités pour une expérience de vente au détail virtuelle parallèle à celle d’une expérience en personne.

« En utilisant le commerce électronique intégré dans les visites virtuelles des magasins et des salles d’exposition telles que celles de Nike et Nissan, les détaillants peuvent également présenter facilement des produits de manière passionnante et immersive à un public mondial en intégrant des vidéos, des liens pour acheter et des balises intégrées qui fournissent aux clients des produits. des informations telles que les spécifications et les fonctionnalités, pour optimiser le processus de prise de décision », a déclaré Morris-Manuel.

Il a ajouté qu’en guidant les clients à chaque étape du processus, c’est comme avoir un représentant des ventes sur place pour offrir des conseils sans avoir besoin de quitter l’environnement virtuel pour créer une expérience client d’abord.

Il a également déclaré que ce serait un élément clé pour retenir les consommateurs dans le commerce de détail physique dans les principales destinations d’achat.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette