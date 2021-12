L’emploi à l’étranger enregistre un maximum en novembre avec 2,26 millions d’affiliés

21/12/2021

Sécurité sociale ajoutée en novembre 2 137 contributeurs étrangers en moyenne jusqu’à atteindre 2 263 281 affiliés, le chiffre le plus élevé de la série, selon les données fournies par le ministère de l’Inclusion et de la Sécurité sociale.

En chiffres corrigés des variations saisonnières et calendaires, la hausse des effectifs en novembre s’élève à 29 320 salariés de plus pour porter le total à 2 290 099, également le plus élevé de la série après six mois consécutifs de hausse.

Filiales étrangères représentent 11,58 % du total et dépassent déjà les 100 000 travailleurs le chiffre de février 2020, avant l’impact de la pandémie, dans un contexte d’amélioration généralisée de l’emploi.

D’après le nombre moyen de membres pour novembre, 792 644 viennent des pays du UE, 5,02 %, et 1 470 636, de pays tiers, 64,98 %.

Par pays, les groupes les plus nombreux de personnes occupées viennent de Roumanie (332 430), du Maroc (280 858), d’Italie (140 068), du Venezuela (106 304) et de Chine (106 232).

Plus d’hommes que de femmes

UNE 56,65% sont des hommes (1 282 152), tandis que le 43,35% sont des femmes (981, 128).

Par communautés autonomes, la plus forte augmentation du nombre de filiales étrangères correspond à Andalousie avec une augmentation de 3,19% et avec une intensité particulière à Jaén, une hausse de 64,3%, due à la campagne de récolte des olives.

La Communauté Valencienne a également augmenté au-dessus de la moyenne, 3,07 % de plus ; Les îles Canaries, 2,94% ; et Murcie, 2,42%.

Au contraire, les baisses les plus prononcées ont été enregistrées aux Baléares (17,26 %), en Estrémadure (10,61 %) et en Castilla y León (8,06 %).

Régime général

Par régimes, la plupart des étrangers est affilié au Régime général, un total de 1 873 340. Ce record comprend le système agraire spécial, avec 223 584 personnes employées, et le système domestique, avec 166 588.

Par secteurs, l’augmentation des activités de transport et de stockage, d’éducation, d’administration publique et de défense, et d’approvisionnement en eau et d’assainissement se démarque.

Le nombre d’étrangers sous le régime des travailleurs indépendants a également augmenté en novembre, de 0,12 % le mois dernier, à 385 280.

Au cours des douze derniers mois, l’affiliation des travailleurs d’autres pays a augmenté de 9,14 %.