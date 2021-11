L’emploi de Microsoft à Vancouver en Colombie-Britannique dépasse les 1 900 – plus du double pendant la pandémie

Le président de Microsoft, Brad Smith, à Vancouver, en Colombie-Britannique, cette semaine. (Capture d’écran via webdiffusion)

Microsoft emploie désormais plus de 1 900 personnes à Vancouver, en Colombie-Britannique, contre moins de 800 lorsque la pandémie a commencé au début de 2020, dans le cadre d’une tendance plus large de croissance internationale pour l’entreprise technologique de Redmond.

Brad Smith, président et vice-président de Microsoft, a partagé le nouveau numéro au début de son discours d’ouverture cette semaine à la conférence Cascadia Innovation Corridor à Vancouver. Il a décrit l’État de Washington, l’Oregon et la Colombie-Britannique comme « divisés mais non séparés par une frontière entre les deux pays ».

L’autre géant mondial de la technologie de la région de Seattle, Amazon, a également connu une croissance rapide au Canada, annonçant en juin son intention de renforcer ses rangs dans le pays avec 1 800 nouveaux employés d’entreprise et de technologie en 2021. Amazon à l’époque emploierait 5 500 personnes à plein temps. et les travailleurs à temps partiel en Colombie-Britannique, y compris les employés d’entrepôt.

Le Canada a rouvert sa frontière aux Américains vaccinés en août, et les États-Unis ont emboîté le pas le 8 novembre, assouplissant les restrictions imposées au début de la pandémie.

Le nombre d’employés de Microsoft dans le monde est passé à près de 190 000 personnes à la fin du trimestre de septembre, soit une augmentation nette de 23 500 personnes dans le monde au cours de l’année dernière, ou une croissance de 14 % en glissement annuel. Environ 14 000 des nouveaux employés, ou 60 % des ajouts nets totaux de l’année dernière, ont été ajoutés à l’extérieur des États-Unis.